تخت روانچی: طرحی برای بازسازی خسارات جنگ در یادداشت تفاهم لحاظ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: امروز فرصت مغتنمی بود که در خدمت سفرا باشیم و در مورد یادداشت تفاهم توضیحی داده شد و تشریح شد که مفاد چه هست.



وی افزود: تاکید شد که جنگ خاتمه یافته است و جنگ دیگر در هیچ جبهه‌ای نخواهد بود.



معاون وزیر امور خارجه گفت: آقای عراقچی تاکید کردند که چرا نباید جنگ و اشغال در لبنان باشد.



وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در این یادداشت تفاهم داریم بحث بازسازی خسارت است و طرحی برای بازسازی در نظر گرفته شده است.



تخت روانچی بیان کرد: بحث پول‌های مسدود شده ایران هم وجود دارد و ایشان تاکید کردند که غیرقانونی مسدود شده و باید در دسترس قرار بگیرد.



وی افزود: بحث تنگه هرمز و رفع محاصره هم وجود دارد. رفع محاصره از ابتدا مورد تاکید ما بود و قبل از امضا تا حدودی رفع محاصره انجام شده است.



معاون وزیر امور خارجه گفت: سوئیس محل امضا هست اما نقطه دقیقش مشخص نیست. از همان امضا دور بعدی مذاکرات انجام می‌شود و معلوم نیست امضا به چه صورتی انجام می‌شود. هنوز معلوم نیست الکترونیکی باشد یا خیر. بعد از امضا بحث‌ها شروع می‌شود.



وی گفت: از طرف آمریکا آقای ونس هست و از طرف ایران آقای قالیباف حضور خواهند داشت.



تخت روانچی عنوان کرد: در یکی از بندها خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان وجود دارد. آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ‌ها تمام شود و اگر بخواهد نقضی صورت بگیرد مکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد.



معاون وزیر امور خارجه بیان کرد: بعد از امضای یادداشت تفاهم درباره هسته‌ای صحبت می‌شود و هنوز وارد جزئیات نشدیم. بحث غنی سازی، ذخایر و نیازهای هسته‌ای ایران هم وجود دارد.