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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

دیدار جمعی از سفرای کشورهای آمریکای لاتین مقیم تهران با عراقچی

دیدار جمعی از سفرای کشورهای آمریکای لاتین مقیم تهران با عراقچی

جمعی از سفرای کشورهای آمریکای لاتین مقیم تهران با وزیر امور خارجه دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه نشست سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران، ظهر امروز سه‌شنبه، جمعی از سفرای کشورهای آمریکای لاتین با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار کوتاه همچنین سفرای کشورهای اروگوئه و برزیل در اقدامی نمادین و همزمان با فضای پرشور رقابت‌های جام جهانی فوتبال، پیراهن تیم‌های ملی فوتبال کشورهای خود را به وزیر امور خارجه کشورمان اهدا کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه موجود میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین، بر ضرورت توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و با قدردانی از ابتکار سفرای برزیل و اروگوئه، نقش دیپلماسی ورزشی را در تقویت نزدیکی ملت‌ها حائز اهمیت دانست.

کد مطلب 6862156
نفیسه عبدالهی

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