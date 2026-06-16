طلاب خواهر در خط مقدم پاسخگویی به شبهات نسل جوان هستند

فاطمه عزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی ایام محرم در گفتمان انقلابی، اظهار داشت: طلاب خواهر به دلیل ارتباط تنگاتنگ با کانون خانواده و نقش مؤثر در تربیت نسل نوجوان، میتوانند پرچمدار اصلی «جهاد تبیین» در این ماه باشند و با زبان روز، پیام قیام حسینی را به دور از کلیشههای گذشته منتقل کنند.
وی با بیان اینکه عرصه تبلیغ امروز نیازمند تحول اساسی در ابزارها و رویکردهاست، تصریح کرد: تکیه بر قالبهای سنتی دیگر پاسخگوی ذهن پرسشگر جوانان نیست؛ از این رو طلاب باید با ارتقای مهارتهایی نظیر تحلیل محتوای رسانهای، فنون اقناعسازی و تولید کلیپهای کوتاه تأثیرگذار، به میدان شبههزدایی وارد شوند و در فضای مجازی حضوری فعال و هدفمند داشته باشند.
عزیزی در ادامه به اولویتهای تبلیغی امسال اشاره کرد و گفت: طراحی برنامهها بر اساس مسائل روز جامعه، از جمله امیدآفرینی، ترویج سبک زندگی مقاومتی و تبیین نقش زن در نهضت عاشورا، در دستور کار قرار دارد. همچنین اعزام مبلغان به موکبها و محلهها، برگزاری جلسات پرسشوپاسخ چهرهبهچهره برای نوجوانان و تولید محتوای چندرسانهای با محوریت درسهای کربلا، از جمله اقداماتی است که برای محرم امسال پیشبینی شده است.
مدیر مدرسه علمیه الزهرا (س) ساری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر وظیفه مدیران و معاونان فرهنگی، خاطرنشان کرد: شناسایی استعدادهای تبلیغی طلاب، ایجاد بانک اطلاعاتی از توانمندیهای ایشان و برگزاری کارگاههای تخصصی قبل از محرم، زمینهساز حضور اثرگذار و منسجم آنان خواهد بود و بیتردید به کارگیری صحیح این سرمایههای انسانی، کیفیت جهاد تبیین را به طور محسوسی ارتقا میدهد.
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