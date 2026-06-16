زنجان میزبان مسابقات قهرمانی هنرهای رزمی ترکیبی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی هنرهای رزمی ترکیبی کشور پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ خرداد در آکادمی ووشو زنجان برگزار خواهد شد و ورزشکاران برتر استان‌های مختلف کشور در دو بخش بانوان و آقایان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ورود ورزشکاران بخش آقایان چهارشنبه انجام می‌شود و پس از برگزاری مراسم وزن‌کشی در صبح روز پنجشنبه، مسابقات این بخش از عصر همان روز آغاز خواهد شد. همچنین ورود ورزشکاران بخش بانوان عصر پنجشنبه خواهد بود و وزن‌کشی این رقابت‌ها صبح جمعه انجام می‌شود. مسابقات بانوان نیز از عصر جمعه برگزار خواهد شد.

هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA (Mixed Martial Arts) یکی از رشته‌های پرطرفدار ورزش‌های رزمی در جهان است که در آن مبارزان با بهره‌گیری از سبک‌های مختلفی همچون بوکس، جوجیتسو، کشتی، موی‌تای و کاراته با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این رشته ورزشی با حداقل محدودیت‌های فنی برگزار می‌شود و اجرای بسیاری از فنون رشته‌های مختلف رزمی در آن مجاز است. به همین دلیل، رقابت‌های MMA از هیجان و جذابیت بالایی برخوردار بوده و معمولاً در قفس‌های هشت‌ضلعی با حفاظ توری برگزار می‌شود.

هنرهای رزمی ترکیبی برای نخستین بار در تاریخ چهارم فروردین سال ۱۴۰۰ مجوز رسمی فعالیت خود را از وزارت ورزش و جوانان دریافت کرد. فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان این رشته در کشور فعالیت می‌کند. پیش از اخذ مجوز رسمی، فعالیت این رشته در ایران به صورت محدود انجام می‌شد و بسیاری از ورزشکاران برای حضور حرفه‌ای در این عرصه ناگزیر به حضور در کمپ‌های خارجی بودند.