به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قوی‌ترین مردان کشور با هدف انتخاب نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های جهانی روستایی و عشایری ۲۰۲۶، با گرامیداشت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در دسته وزنی ۱۰۰+ کیلوگرم برگزار شد.

این رقابت‌ها به میزبانی استان تهران و در شهرستان شهریار برگزار شد و شرکت‌کنندگان در آیتم‌هایی از جمله حمل الوار، پرتاب وزنه، لیفت گاری، بلند کردن جسم سنگین، نگه داشتن پتک آهنی و حمل گونی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات سجاد سلطانی ورزشکار اهل شهر دمق از توابع شهرستان رزن موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند. فرامرز رحمانی از استان قزوین در جایگاه دوم قرار گرفت و بهزاد صفری از استان تهران نیز مقام سوم این رقابت‌ها را به دست آورد.

سلطانی با کسب این عنوان، جواز حضور در مسابقات جهانی روستایی و عشایری ۲۰۲۶ را به دست آورد و به جمع ملی‌پوشان این رشته برای حضور در این رقابت‌ها پیوست.