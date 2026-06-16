به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون زیر ۱۹ سال بانوان کشور با عنوان «یادواره شهدای میناب» روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ خردادماه در آکادمی بدمینتون تبریز برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها با هدف انتخاب نفرات برتر برای حضور در مسابقات قهرمانی منطقه آسیای میانه انجام می‌شود و جمعی از برترین بازیکنان نوجوان کشور در آن به میدان خواهند رفت.

بر اساس اعلام هیأت بدمینتون آذربایجان شرقی، ثمین عرب عامری و فاطمه واعظیان از سمنان، زهرا سلیمی‌وری از استان مرکزی، ژیلا مبشری و زهرا کمیزی از تهران، آیسان زارعی و مهیده هوشمند نهند از آذربایجان شرقی، سیده ارتینا آقاپور و هانا ملاکریمی از مازندران از جمله ورزشکارانی هستند که در این مسابقات برای کسب پیراهن تیم ملی رقابت می‌کنند.

همچنین فریبا مددی، نایب‌رئیس فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران، به منظور نظارت بر روند برگزاری مسابقات در تبریز حضور خواهد داشت.

این مسابقات به همت هیأت بدمینتون آذربایجان شرقی و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار می‌شود.