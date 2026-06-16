فوت ۲ برادر ملکانی در استخر کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سه‌شنبه ۳ کودک حین بازی در یکی از استخرهای کشاورزی روستای بایقوت شهرستان ملکان سقوط کردند که طی آن علیرغم نجات یکی از غرق شده‌ها توسط نیروهای امدادی و اهالی منطقه دو کودک ۹ و ۱۲ ساله که برادر هم بودند به کام مرگ کشیده شدند.

با وجود تلاش‌های نیروهای امدادی و اهالی روستا دو کودک به دلیل شرایط خاص استخر دچار خفگی شده و پیکر بی جان آنها پس از ساعاتی از آب بیرون کشیده شد.

این حادثه بار دیگر زنگ خطر را برای ضرورت ایمن‌سازی استخرهای ذخیره آب کشاورزی به صدا درآورد تا مراقبت‌های لازم و کافی در فصل گرما اعمال شود.

با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و افزایش حضور کودکان، نوجوانان و جوانان در فضاهای باز، مسئولان و کارشناسان تاکید دارند که مالکان اراضی کشاورزی باید نسبت به فنس‌کشی و ایمن‌سازی کامل حریم استخرها اقدام کنند.