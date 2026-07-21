به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه عصر سهشنبه در سد دوش بناب رخ داد که در پی آن، نیروهای انتظامی، آتشنشانی و دیگر عوامل امدادی و خدماتی در محل حادثه حاضر شدند.
تیمهای امدادی پس از انجام عملیات جستوجو، پیکر این جوان را از آب خارج کردند.
بر اساس این گزارش، علت دقیق وقوع این حادثه از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است و نتایج بررسیها متعاقباً اعلام خواهد شد.
مسئولان همچنین از شهروندان خواستند از شنا در سدها، رودخانهها و سایر منابع آبی غیرمجاز خودداری کنند؛ چراکه تغییر ناگهانی عمق آب، جریانهای خطرناک و شرایط نامطمئن این مناطق، احتمال بروز حوادث ناگوار و غرقشدگی را افزایش میدهد.
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