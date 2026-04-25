پیکر فرد مغروق در رودخانه ارس با تلاش نجاتگران خداآفرین کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود اسدی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: ساعت ۱۶:۲۵ عصر جمعه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در پی گزارش اولیه هنگ مرزی خداآفرین، مبنی بر غرق‌شدن یک نفر در رودخانه ارس، بلافاصله یک تیم از پایگاه امداد و نجات بین جاده ای یادمان شهدای ارس، یک تیم از نجاتگران مرکز پاسخ‌گویی اضطراری شعبه، نیروهای مرزبانی و هنگ مرزی به محل حادثه اعزام و با استفاده از قایق بادی، عملیات جست‌وجو در سطح رودخانه آغاز شد.

وی گفت: پس از حدود ۵ ساعت جست‌وجوی پیوسته نجاتگران با قایق و حضور میدانی نیروهای امدادی، پیکر فرد مغروق عصر همان روز در محدوده پاسگاه مرزی شام‌کوانق و در رودخانه شناسایی شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر خداآفرین افزود: به ‌دلیل گیر کردن پیکر در آن سوی خط مرزی رود ارس، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام و نجاتگران هلال‌احمر پس از رهاسازی، پیکر را به محل امن منتقل کردند.

اسدی ادامه داد: پیکر فرد مغروق پس از انتقال به محل امن و تحویل به پلیس آگاهی و هنگ مرزی جهت طی مراحل قانونی، پس از ۵ ساعت عملیات مداوم جستجو، در ساعت ۲۱:۳۰ همان روز پایان یافت.