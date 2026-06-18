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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

فوت یک جوان در استخر کشاورزی روستای خانقاه میانه

فوت یک جوان در استخر کشاورزی روستای خانقاه میانه

میانه- مسئول اورژانس میانه از فوت یک جوان در پی وقوع حادثه در استخر کشاورزی روستای خانقاه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران‌نژاد روز پنجشنبه گفت: در پی اعلام گزارش وقوع حادثه در یک استخر کشاورزی واقع در روستای خانقاه بلافاصله یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که جوانی حین انجام عملیات لایروبی و پاکسازی استخر کشاورزی دچار حادثه شده است. کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات لازم متاسفانه فوت این فرد را تایید کردند.

علت دقیق وقوع این حادثه توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.

اورژانس شهرستان میانه ضمن ابراز همدردی با خانواده متوفی از شهروندان خواست هنگام انجام فعالیت در استخرهای کشاورزی و محیط‌های مشابه نکات ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند.

کد مطلب 6864118

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