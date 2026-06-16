به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی ظهر سه شنبه در آیین نکوداشت شهدای جنگ رمضان و شهدای اقتدار فرماندهی انتظامی استان مازندران با گرامیداشت فرارسیدن ماه محرم، این ایام را فرصتی برای بازخوانی درسهای ماندگار عاشورا دانست و اظهار داشت: جنگ امروز ما با آمریکا، صهیونیستها و عمال آنها، ادامه همان جنگ امام حسین (ع) با یزید و شمر و عمر سعد است و شهدای ما نیز ادامهدهندگان راه شهدای کربلا هستند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به اعتقاد راسخ بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به ماه محرم، تصریح کرد: حضرت امام (ره) به این باور داشت که محرم، پیامآور پیروزی خون بر شمشیر است و این حقیقت در تاریخ معاصر ایران اسلامی از سال ۴۲ تا امروز به خوبی مشهود بوده است.
وی با اشاره به ناکامی دشمنان در جنگ ترکیبی علیه ایران اسلامی، افزود: آمریکای متکبر با آن هیاهو و ادعای فتح سهروزه ایران، امروز بعد از گذشت سه ماه نه تنها به هیچ یک از اهداف خود دست نیافته، بلکه بزرگترین آسیب به حیثیت و ابرقدرتی خود را متحمل شده است. این خود نمونهای عینی از پیروزی خون بر شمشیر است.
آیتالله محمدیلائینی دهه نخست محرم را ماه امر به معروف و نهی از منکر خواند و تأکید کرد: بزرگترین منکر امروز، آمریکای مستکبر است؛ چنانکه در روزگار امام حسین (ع)، بزرگترین منکر، حکومت یزید بود. قیام سیدالشهداء (ع) در حقیقت مبارزه با سلطه یزید بود، چرا که ایشان فرمودند اگر یزید حاکم شود، اسلامِ السلام فاتحه است.
وی با یادآوری پویش تاریخی «هل من ناصر ینصرنی» و «یالثارات الحسین»، اظهار داشت: امروز نیز پویش «یا لثارات خامنهای» ادامه همان مسیر تاریخی است و توقع از مسئولان مذاکرهکننده این است که مسئله انتقام خون رهبر شهید و جبران خسارتهای جنگ را به طور جدی پیگیری کنند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به آفات تاریخی بیوفایی و اختلاف در صدر اسلام، خاطرنشان کرد: اهل بیت (ع) از دو آسیب بزرگ یعنی بیوفایی در بیعتها و اختلافات درونی، بیشترین ضربه را متحمل شدند. امروز نیز باید از این آفتها پرهیز کنیم و با وحدت و انسجام حول محور ولایت، توطئههای دشمن را خنثی کنیم.
وی در پایان با اشاره به نقش مؤثر نیروی انتظامی در تأمین امنیت کشور، از زحمات این نیرو در جنگهای اخیر و اغتشاشات دیماه قدردانی کرد و گفت: استان مازندران پس از انقلاب، ۶۶۰ شهید در حوزه نظامی تقدیم کرده است و در سه جنگ اخیر نیز ۲۴ شهید داده است که جایگاه والایی در حفظ امنیت کشور دارند.
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