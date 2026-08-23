نگاه سکولاریستی به دین با مبانی نظام اسلامی سازگار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی مازندران، ضمن تبریک فرارسیدن نیمه شعبان و میلاد باسعادت حضرت ولیعصر(عج)، اظهار کرد: بیعت با نائب امام زمان(عج) و نائبان پیشین، عبادتی بزرگ است و افتخار میکنیم که در دوران امام خمینی(ره)، رهبری شهید و امروز در بیعت با مقام معظم رهبری قرار داریم.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در هفته دولت افزود: امنیت، زیرساختها و پیشرفتهایی که امروز در کشور شاهد هستیم، حاصل تلاش و مجاهدت دولتمردان و سربازان امام زمان(عج) در بیش از چهار دهه گذشته است.
امام جمعه ساری با اشاره به تهدیدات و بحرانهای مختلفی که کشور در طول سالهای گذشته با آن مواجه بوده است، تصریح کرد: امنیت و قدرت بازدارندگی امروز ایران اسلامی مرهون رشادتها و فداکاریهای شهدا و ایثارگران است.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین از تلاشهای استاندار مازندران و معاونان وی بهویژه در حوزههای عمرانی و اقتصادی قدردانی کرد و خواستار افزایش همکاری دستگاهها برای رفع مشکلات مساجد شد.
وی تأمین هزینههای آب و برق مساجد، بیمه خادمان و موضوع ایابوذهاب ائمه جماعات را از جمله مسائل نیازمند پیگیری دانست و بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای حل این مشکلات تأکید کرد.
آیتالله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت گفت: هفته وحدت، سیاست الهی امام راحل و یکی از عوامل مهم انسجام امت اسلامی است و باید برنامههای این هفته با حضور و مشارکت گسترده مردم و دستگاههای مختلف برگزار شود.
وی با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاهها، مسئولیت دستگاههای فرهنگی در قبال نسل جوان را مورد تأکید قرار داد و گفت: در نظام اسلامی تنها نسبت به دنیای مردم مسئول نیستیم، بلکه در برابر آخرت و سرنوشت فرهنگی جوانان، دانشجویان و دانشآموزان نیز مسئولیت داریم.
نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: نگاه سکولاریستی که دین و آخرت مردم را خارج از حوزه مسئولیت بداند، مردود است و نباید اجازه داد محتوای نادرست در فیلمها، کنسرتها یا فضای مجازی، زمینه سوق یافتن جوانان به سمت بیبندوباری را فراهم کند.
وی همچنین نسبت به برگزاری برخی برنامههای فرهنگی و هنری در شبهای شهادت ائمه اطهار(ع) هشدار داد و گفت: بیتوجهی به مناسبتهای مذهبی میتواند پیامدهای عاطفی و اجتماعی نامطلوبی داشته باشد و لازم است زمانبندی برنامهها و محتوای آنها با رعایت حرمت این ایام انجام شود.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به برخی آسیبهای اجتماعی، مسئولیت مدیران دستگاهها در نظارت بر اماکن عمومی، باشگاههای ورزشی و واحدهای صنفی را یادآور شد و اظهار کرد: بیتفاوتی در برابر مفاسد اجتماعی موجب گسترش آنها و آسیب دیدن نسل جوان میشود.
وی بر استفاده از ظرفیتهای نظارتی و فرهنگی برای پیشگیری و اصلاح آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: دستگاههای مسئول باید در برابر تخلفات مجموعههای زیرمجموعه خود پاسخگو باشند و نظارت مؤثر را جدی بگیرند.
نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از رزمندگان و ایثارگران تجلیل کرد و گفت: دشمنان در دوران دفاع مقدس به دنبال به زانو درآوردن ملت ایران بودند، اما به برکت عنایت الهی و فداکاری رزمندگان و ایثارگران، توطئههای آنان خنثی شد.
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