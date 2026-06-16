به گزارش خبرگزاری مهر، توکل آبشناس ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت سازگاری با اقلیم و مدیریت منابع آبی اظهار کرد: شهرستان نهاوند با اجرای الگوی کشت نوین و تمرکز بر توسعه محصولات راهبردی همچون مارچوبه، پسته و گل‌محمدی، فصل جدیدی از کشاورزی پایدار و صادرات محور را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه نهاوند اکنون پیشتاز تولید مارچوبه در استان همدان است، افزود: در حال حاضر هشت هکتار از اراضی این شهرستان به کشت این محصول لوکس اختصاص یافته که بالاترین میزان سطح زیر کشت در کل استان محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند از اجرای طرح «کشت قراردادی» برای نخستین بار در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: مارچوبه به عنوان یک گیاه دارویی و خوراکی، گزینه‌ای طلایی و راهبردی برای عبور از شرایط خشکسالی است چرا که مقاومت بسیار بالایی نسبت به گرما و کم‌آبی دارد و ارزش افزوده چشمگیری در بازارهای داخلی و صادراتی ایجاد می‌کند.

آبشناس با تشریح ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقتصادی این محصول بیان کرد: کشت مارچوبه توجیه اقتصادی بسیار بالایی دارد، به طوری که کشاورزان تنها با یک بار کشت نشاء در زمین، می‌توانند تا ۳۰ سال متوالی از آن محصول برداشت کنند.

وی در پایان با تاکید بر سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان در مسیر تغییر الگوی کشت، خاطرنشان کرد: به منظور ترغیب بهره‌برداران بخش کشاورزی به روی آوردن به این کشت نوین، به ازای هر هکتار سطح زیر کشت مارچوبه، مبلغ یک میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض به کشاورزان پرداخت می‌شود.