دستگیری ۲ سارق و کشف ۵ فقره سرقت در دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان، مأموران انتظامی شهرستان دلفان با اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ نفر سارق شدند که در زمینه سرقت گوشی تلفن همراه، مشاعات ساختمانی و کابل و تجهیزات انتقال برق فعالیت داشتند.

اعتراف به ۵ فقره سرقت و کشف اموال مسروقه

بنا بر این گزارش، متهمان در تحقیقات اولیه پلیس و مواجهه با مستندات و ادله قانونی، به ۵ فقره سرقت شامل گوشی تلفن همراه، تجهیزات مشاعات ساختمانی و کابل و تجهیزات انتقال برق اعتراف کردند.

تعدادی اموال مسروقه کشف و پس از سیر مراحل قانونی، به مال‌باختگان تحویل داده شد.

معرفی متهمان به مراجع ذی‌صلاح

این گزارش می‌افزاید، متهمان پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

پلیس لرستان ضمن تأکید بر تداوم برخورد با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.