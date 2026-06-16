به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان، مأموران انتظامی شهرستان معمولان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، در سطح حوزه استحفاظی خود موفق به شناسایی و دستگیری دو خرده‌فروش مواد مخدر شدند.

کشف ۷ کیلوگرم تریاک از متهمان

بر اساس این گزارش، مأموران از متهمان مقدار ۷ کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف کردند.

معرفی متهمان به مرجع قضایی

متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

پلیس لرستان ضمن تأکید بر تداوم مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه توزیع و فروش مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.