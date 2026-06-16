به گزارش خبرنگار مهر، مولوی رحیم الله محمود ظهر سه‌شنبه در نشست همکاری‌های اقتصادی خراسان جنوبی و ولایت هلمند، با قدردانی از میزبانی مسئولان خراسان جنوبی اظهار کرد: از مهمان‌نوازی استاندار و مسئولان استان خراسان جنوبی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای بازدید از ظرفیت‌های مختلف این استان قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: روابط میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان همواره بر پایه برادری، همسایگی و اشتراکات فرهنگی و دینی استوار بوده و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف می‌تواند منافع مشترک فراوانی برای مردم دو کشور به همراه داشته باشد.

معاون والی هلمند با بیان اینکه این ولایت یکی از قطب‌های مهم کشاورزی افغانستان به شمار می‌رود، گفت: هیئت اعزامی به خراسان جنوبی متشکل از مسئولان و فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی است و تلاش داریم از تجربیات و توانمندی‌های این استان در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، فرآوری محصولات و توسعه بازارهای فروش بهره‌مند شویم.

وی تصریح کرد: کشاورزان هلمند محصولات متنوعی تولید می‌کنند اما در حوزه فرآوری و بازاریابی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ایران بتوانیم زمینه ارزش افزوده بیشتر برای محصولات کشاورزی را فراهم کنیم.

معاون والی هلمند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیازهای درمانی این ولایت اظهار کرد: انتظار داریم در حوزه سلامت نیز همکاری‌های مشترک میان دو طرف گسترش یابد و زمینه ایجاد یک مرکز درمانی مجهز و استاندارد در هلمند با مشارکت سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های تخصصی جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.

وی همچنین خواستار تسهیل روند صدور ویزا برای بیماران افغانستانی شد و افزود: بسیاری از شهروندان افغانستان برای درمان به ایران مراجعه می‌کنند و تسهیل این روند می‌تواند به ارتقای سطح همکاری‌های حوزه سلامت کمک کند.

معاون والی هلمند با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این ولایت گفت: هلمند از معادن ارزشمند و متنوعی برخوردار است اما در حوزه فرآوری و بهره‌برداری صنعتی نیازمند انتقال دانش فنی و سرمایه‌گذاری است.

وی ادامه داد: معدن سنگ مرمر هلمند از ظرفیت‌های مهم اقتصادی این ولایت محسوب می‌شود اما فرآوری آن هنوز به صورت مطلوب انجام نمی‌شود و از متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی دعوت می‌کنیم در این بخش مشارکت داشته باشند.

معاون والی هلمند همچنین از بازدید هیئت افغانستانی از مراکز علمی، فناوری و واحدهای تولیدی خراسان جنوبی خبر داد و گفت: ظرفیت‌های علمی و فناورانه این استان برای اعضای هیئت بسیار قابل توجه بود و می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های جدید میان دو طرف باشد.

وی با تأکید بر آمادگی افغانستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزود: دولت افغانستان تسهیلات لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کرده و از فعالان اقتصادی خراسان جنوبی دعوت می‌کنیم در بخش‌های مختلف از جمله صنایع معدنی، کشاورزی، تولید مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک و صنایع تبدیلی در هلمند سرمایه‌گذاری کنند.

معاون والی هلمند با اشاره به رشد مبادلات تجاری میان دو کشور خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های مرزی و افزایش ظرفیت‌های گمرکی در مرز ماهیرود می‌تواند نقش مهمی در افزایش حجم تجارت میان ایران و افغانستان ایفا کند.

وی گفت: در حال حاضر روزانه صدها کامیون از مرز ماهیرود تردد می‌کنند اما با افزایش امکانات و تجهیزات، این ظرفیت می‌تواند چند برابر شود و زمینه رونق بیشتر تجارت را فراهم کند.

معاون والی هلمند در پایان ضمن دعوت رسمی از مسئولان و فعالان اقتصادی خراسان جنوبی برای سفر به افغانستان، اظهار کرد: هلمند از ظرفیت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و امیدواریم این سفر سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک میان دو طرف باشد.