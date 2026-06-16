خودروهای داخلی با مصرف ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر؛ بالاتر از میانگین جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید تاجیک مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در نشست خبری اعلام کرد: بهطور میانگین حدود ۲۳ درصد خودروها در مرحله نخست تست آلایندگی موفق به کسب استانداردهای لازم نمیشوند، اما این موضوع به معنای مردودی قطعی نیست و فرآیند اصلاح در مراحل بعدی انجام میشود.
به گفته وی، تا زمانی که خودروها تمامی الزامات را پاس نکنند، امکان شمارهگذاری وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به استاندارد آلایندگی خودروها گفت: در حال حاضر خودروهای تولید داخل ملزم به رعایت استاندارد یورو ۵ هستند و در صورت عدم انطباق با این الزامات، با نظارت سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست، فرآیند شمارهگذاری متوقف میشود.
تاجیک همچنین با بیان اینکه مصرف سوخت خودروهای داخلی بهطور میانگین حدود ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، این رقم را بالاتر از میانگین جهانی دانست و افزود: نوسازی فناوری و بهروزرسانی خطوط تولید از ضرورتهای اصلی صنعت خودرو برای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی است.
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در ادامه توضیح داد: نظارت بر خودروها بهصورت مستمر انجام میشود و از هر هزار دستگاه تولیدی، یک خودرو بهعنوان نمونه برای آزمون آلایندگی انتخاب میشود. در صورت عدم انطباق نتایج با استانداردها، فرآیند شمارهگذاری متوقف شده و خودروساز موظف به رفع ایرادات و انجام آزمون مجدد خواهد بود.
اجرای تدریجی استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو
در بخش دیگری از این نشست، علی عبدی، مدیرکل نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، با اشاره به استانداردهای خودرویی گفت: استانداردهای ۸۵گانه در حال حاضر الزامی هستند و خودروهای تولیدی باید آنها را رعایت کنند. استانداردهای ۱۲۲گانه نیز تدوین شدهاند و اجرای آنها بهصورت تدریجی در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه متولی اصلی آلایندگی خودروها، سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود: خودروهایی که مجوز شمارهگذاری دریافت میکنند باید تمامی استانداردهای اجباری را طی کنند و در صورت عدم انطباق، از چرخه تولید یا شمارهگذاری خارج میشوند.
عبدی همچنین تأکید کرد: استانداردهای اجباری خودرو بیشتر بر ایمنی متمرکز هستند و موضوع کیفیت خودرو در حوزه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
۲۳ درصد خودروها در مرحله اول آزمون آلایندگی مردود میشوند
در پایان این نشست، علی مولانا مدیر مرکز آزمون و آلایندگی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، اعلام کرد: حدود ۲۳ درصد خودروها در مرحله اول آزمون آلایندگی مردود میشوند، اما این به معنای رد کامل نیست و پس از اصلاح، دوباره مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی افزود: نتایج آزمونها بهصورت ماهانه پایش میشود و ممکن است وضعیت خودروها در دورههای مختلف متفاوت باشد. همچنین کیفیت سوخت نیز در میزان آلایندگی تأثیرگذار است، اما در نهایت این خودروسازان هستند که موظفاند محصولات خود را مطابق استانداردهای مصوب تولید و عرضه کنند.
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