فرماندار بوشهر: محرم باید محور تقویت انسجام اجتماعی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت هماهنگی منسجم برای برگزاری آیین‌های عزاداری سید و سالار شهیدان علیه‌السلام، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند با هماهنگی کامل، زمینه برگزاری باشکوه منظم و ایمن مراسم ماه محرم را فراهم کنند و از ظرفیت این ماه برای تقویت همبستگی ملی بهره بگیرند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی هیئت‌های مذهبی، استقرار مناسب موکب‌ها و تأمین الزامات امنیتی و ترافیکی افزود: پشتیبانی و تسهیل‌گری برای برگزاری تجمعات مردمی از اولویت‌های دستگاه‌های ذی‌ربط است و هماهنگی میان نهادهای اجرایی نقش مهمی در برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری ایفا خواهد کرد.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه ماه محرم فرصت ارزشمندی برای انتقال پیام عاشورا است، اظهار داشت: باید از همه ظرفیت های موجود برای تبیین مفاهیم عاشورایی روحیه ایثار و جهاد استفاده شود و با توجه به شرایط حساس کشور از هرگونه سخنان تفرقه‌آفرین در مراسم مذهبی پرهیز اکید گردد همچنین رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نقشی کلیدی در این جهاد تبیین ایفا می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه تولید محتوای فرهنگی هدفمند و متناسب با نسل جوان باید در اولویت قرار گیرد، تأکید کرد: فعالیت‌های فرهنگی در ایام محرم نباید تنها به برپایی موکب‌ها محدود شود، بلکه تولید محتوای فرهنگی هدفمند اثرگذار و متناسب با نیاز نسل جوان باید در دستور کار نهادهای فرهنگی، سازمان های مردمی هیئت‌های مذهبی مساجد حسینیه‌ها و تکایا قرار گیرد تا پیام عاشورا و فرهنگ مقاومت به بهترین شکل به جامعه منتقل شود.

فرماندار بوشهر با اشاره به نقش محرم در تقویت همبستگی ملی، گفت: عزاداری حسینی محکم‌ترین سد در برابر تهاجم دشمنان و بدخواهان این سرزمین است، باید از این ظرفیت بی‌نظیر برای افزایش یگانگی و انسجام اجتماعی و تبیین ارزش‌های دینی و انقلابی بهره گرفت.