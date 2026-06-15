محرم ۱۴۰۵ در مساجد فارس؛ روایت عاشورا با محور بصیرت، ولایت و مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی از برگزاری برنامه‌های گسترده ماه محرم در بیش از یک هزار و ۳۰۰ کانون مسجدی استان خبر داد و گفت: آیین‌های عزاداری امسال با شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» و با حال و هوای گرامیداشت شهدای مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی سوم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم ادامه داد: همزمان با آغاز این ماه، با مشارکت اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های مقاومت بسیج، پرچم‌ها و نمادهای عزای حسینی در مساجد و معابر پیرامونی برافراشته شده و فضای معنوی ویژه‌ای برای میزبانی از عزاداران سید و سالار شهیدان فراهم شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس با بیان اینکه برنامه‌های محرم امسال رنگ و بوی متفاوتی دارد، افزود: هر ساله مراسم محرم با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تبیین اهداف قیام امام حسین (ع)، بصیرت‌افزایی و تقویت روحیه استکبارستیزی برگزار می‌شود، اما امسال یاد و نام شهدای مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی سوم نیز در محافل عزاداری و آیین‌های مرثیه‌سرایی برجسته خواهد بود.

حجت الاسلام امیدی گفت: مجالس عزاداری حسینی همواره ریشه در عشق و ارادت مردم به اهل بیت (ع) دارد و به صورت خودجوش و مردمی برگزار می‌شود. این مجالس امسال نیز علاوه بر ابعاد معنوی، جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید عهد با مسیر شهدا را به نمایش خواهد گذاشت.

وی با اشاره به شعار مشترک هیئت‌های مذهبی در محرم امسال گفت: شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» با هشتگ «#نحن_المنتقمون» به عنوان شعار محوری مراسم‌های محرم انتخاب شده است؛ شعاری که بر پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با روحیه مقاومت، ایثار و دفاع از ارزش‌های اسلامی تأکید دارد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان برای حضور گسترده اقشار مختلف مردم در برنامه‌های محرم، مجموعه‌ای متنوع از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، قرآنی و اجتماعی را پیش‌بینی کرده‌اند که در آن مفاهیم ولایت‌مداری، بصیرت، جهاد تبیین و فرهنگ ایثار و شهادت مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام امیدی در تشریح برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ایام محرم و صفر گفت: برپایی محافل عزاداری، تکریم پیرغلامان و پیشکسوتان حسینی، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، حفظ و قرائت زیارت عاشورا، نمایشگاه‌های کتاب و پوستر با موضوع عاشورا، انتشار ویژه‌نامه‌های فرهنگی، تعزیه‌خوانی، محافل قرآنی، ختم قرآن و صلوات، مرثیه‌خوانی و نشست‌های معرفتی از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده در کانون‌های مساجد استان است.

وی ادامه داد: برگزاری پویش نذر خون، مسابقات دل‌نوشته، راه‌اندازی موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی، جلسات بصیرت‌افزایی و ولایتمداری، اقامه نماز جماعت ظهر تاسوعا و عاشورا، برپایی خیمه‌های عزاداری حسینی و اجرای برنامه‌های مرتبط با هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر نیز در دستور کار کانون‌های مساجد قرار دارد.

حجت الاسلام امیدی در پایان تأکید کرد: مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری همواره از مهم‌ترین پایگاه‌های ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) بوده‌اند و تلاش خواهند کرد تا در ماه محرم امسال نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مردمی، زمینه تعمیق معرفت دینی، تقویت وحدت اجتماعی و انتقال پیام ماندگار عاشورا به نسل جوان را فراهم کنند.