حجت الاسلام محمدی: حضور مردم در میدان جلوه حقیقی عزاداری محرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی محمدی ظهر یکشنبه در نشست برنامهریزی ماه محرم با حضور روحانیون و مبلغین شهرستان گناوه با بیان اینکه برنامه های محرم امسال با شعار سراسری« در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» برگزار می شود، اظهار کرد: این نشست با هدف هماهنگی، ارتقای کیفیت برنامههای ایام محرم و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسمهای این ماه برگزار شده است.
محرم باید در متن جامعه حضور داشته باشد
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه با اشاره به اهمیت نقش روحانیت در هدایت فرهنگی جامعه اظهار کرد: ایام محرم، فرصت مغتنمی برای انتقال پیام عاشورا و تقویت هویت دینی در جامعه است و باید از این ظرفیت برای ایجاد حرکت فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بهره گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مردم افزود: میدان واقعی عزاداری، حضور قلبی و اجتماعی مردم است و نباید مراسمهای محرم تنها در محدوده حسینیهها و اماکن بسته خلاصه شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه ادامه داد: باید پیام عاشورا و فرهنگ حسینی را به متن جامعه، معابر، محلات و فضاهای عمومی آورد تا شور و شعور حسینی در میان اقشار مختلف مردم جریان یابد.
جهاد تبیین و نقش محوری مساجد
محمدی با تأکید بر جایگاه مساجد در روشنگری و آگاهیبخشی اظهار کرد: مسجد همچنان مهمترین پایگاه فرهنگی و اجتماعی برای تبیین حقایق دینی و پاسخ به شبهات نسل جوان و بصیرت افزایی است و لازم است در کنار فعالیت هیئات مذهبی، ظرفیت مساجد نیز بهصورت ویژه فعال شود.
وی افزود: روحانیون و مبلغین با حضور فعال در میان مردم میتوانند نقش مؤثری در تقویت بصیرت دینی و انسجام اجتماعی ایفا کنند.
آمادگی کامل برای پشتیبانی از هیئات مذهبی
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای ماه محرم گفت: این اداره آمادگی کامل دارد تا در تعامل با هیئات مذهبی، روحانیون و فعالان فرهنگی، زمینه برگزاری مراسمهایی باشکوه و منسجم را در تمامی نقاط از مرکز شهرستان تا روستاها فراهم کند.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای خادمان هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی شهرستان، ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان روحانیت و مردم، مراسم محرم امسال با شکوه، معنویت و حضور گسترده مردمی برگزار شود.
تأکید بر عزاداری فاخر و اصیل
در این نشست، موضوع آسیبشناسی برخی شیوههای برگزاری مراسم مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم حفظ اصالت مجالس عزاداری، پرهیز از رفتارهای غیرمتعارف و توجه به محتوای فاخر در مداحیها و برنامهها تأکید شد.
حاضران همچنین بر ضرورت بهرهگیری از اشعار و برنامههایی که در کنار ایجاد شور حسینی، موجب تعمیق معرفت و آگاهی دینی میشود، تأکید کردند.
در پایان این نشست نیز روحانیون حاضر دیدگاهها، پیشنهادها و چالشهای فعالیتهای تبلیغی مناطق مختلف شهرستان را مطرح کردند و بر استمرار هماهنگیها برای برگزاری مراسمهایی در شأن فرهنگ عاشورا تأکید شد.
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