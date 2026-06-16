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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

۵۷ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی به فروش می‌رسد

۵۷ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی به فروش می‌رسد

در مزایده ۳۰۴ اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی که از ۲۹ اردیبهشت ماه آغاز شده است در مجموع بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال کالا عرضه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال‌تملیکی، مزایده سراسری ۳۰۴ اموال منقول ازصبح امروز سه شنبه ۲۶ خردادماه آغاز و تا دوشنبه ۸ تیرماه ادامه خواهد داشت در این مزایده ۳۰ استان حضور دارند و ۱۹۵۹ پارتی انواع کالا با قیمت پایه بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال عرضه شده است.

انواع وسایط نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودروهای سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، انواع لوازم خانگی برقی و غیر برقی و قطعات، طلا ،سکه، نقره، انواع ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی، اقلام سریع الفساد خوراکی(روغن، چای،برنج، خشکبار و ... )، انواع منسوجات، انواع لوازم الکتریکی و الکترونیکی، انواع لوازم خرازی انواع ساعت و اکسسوری، دخانیات، لوازم و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، انواع لوازم و تجهیزات ساختمانی، انواع لوازم تحریر، لوازم و تجهیزات مخابراتی، موبایل و لوازم جانبی، لپ تاپ و لوازم جانبی، پوشاک، کیف و کفش، اجزا و قطعات دستگاه های رمز ارز، مواد شیمیایی و پتروشیمی، ابزارآلات و ماشین آلات کشاورزی، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، دستگاه های خط تولید و صنعتی در این مزایده عرضه شده است.

کد مطلب 6862144
طیبه بیات

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