به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال‌تملیکی، مزایده سراسری ۳۰۴ اموال منقول ازصبح امروز سه شنبه ۲۶ خردادماه آغاز و تا دوشنبه ۸ تیرماه ادامه خواهد داشت در این مزایده ۳۰ استان حضور دارند و ۱۹۵۹ پارتی انواع کالا با قیمت پایه بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال عرضه شده است.

انواع وسایط نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودروهای سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، انواع لوازم خانگی برقی و غیر برقی و قطعات، طلا ،سکه، نقره، انواع ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی، اقلام سریع الفساد خوراکی(روغن، چای،برنج، خشکبار و ... )، انواع منسوجات، انواع لوازم الکتریکی و الکترونیکی، انواع لوازم خرازی انواع ساعت و اکسسوری، دخانیات، لوازم و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، انواع لوازم و تجهیزات ساختمانی، انواع لوازم تحریر، لوازم و تجهیزات مخابراتی، موبایل و لوازم جانبی، لپ تاپ و لوازم جانبی، پوشاک، کیف و کفش، اجزا و قطعات دستگاه های رمز ارز، مواد شیمیایی و پتروشیمی، ابزارآلات و ماشین آلات کشاورزی، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، دستگاه های خط تولید و صنعتی در این مزایده عرضه شده است.