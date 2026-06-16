ابلاغ دستورالعمل بهداشتی ویژه محرم و صفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس این دستورالعمل، پخت و پز نذورات باید در مکانهایی با شرایط بهداشتی مناسب انجام شود و تمامی افرادی که در تهیه و توزیع آب و غذا مشارکت دارند، ضمن برخورداری از کارت بهداشت معتبر، ملزم به رعایت کامل اصول بهداشت فردی هستند.
در این ابلاغیه همچنین بر استفاده از مواد اولیه سالم و دارای تأییدیههای لازم از وزارت بهداشت تأکید شده و توصیه شده است مواد غذایی بستهبندیشده، فرآوردههای خام دامی دارای کشتار مجاز یا بستهبندیشده مورد تأیید سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت در تهیه غذا مورد استفاده قرار گیرد.
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در این ابلاغیه با اشاره به اهمیت حفظ ایمنی مواد غذایی، نگهداری غذاهای پختهشده در دمای محیط بیش از دو ساعت را ممنوع اعلام کرده و تأکید کرده است: در صورت نیاز به نگهداری طولانیتر، غذا باید در دمای کمتر از ۴ درجه سانتیگراد یا بالاتر از ۶۳ درجه سانتیگراد نگهداری شود. همچنین بستهبندی غذا بیش از دو ساعت پیش از مصرف توصیه نشده است.
بر اساس این دستورالعمل، استفاده از آب آشامیدنی سالم، نمک یددار تصفیهشده دارای مجوز و روغنهای دارای پروانه ساخت با میزان ترانس پایین در تهیه غذا ضروری است. همچنین از نگهداری همزمان مواد غذایی خام و پخته در مجاورت یکدیگر در یخچالها و سردخانهها باید خودداری شود.
در بخش دیگری از این دستورالعمل، بر استفاده از ظروف مناسب برای طبخ و توزیع غذا تأکید شده و در صورت نبود امکان شستوشو و گندزدایی ظروف، استفاده از ظروف یکبار مصرف دارای مجوز سازمان غذا و دارو برای توزیع مواد غذایی گرم و سرد الزامی اعلام شده است. همچنین استفاده از ظروف فاقد مجوز و ظروف پلیاستایرنی شفاف و نازک برای نوشیدنیهای گرم و غذاهای پختهشده ممنوع است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین از هیئتهای مذهبی خواسته است از توزیع آب، شربت و شیر فاقد بستهبندی در مراسم و دستههای عزاداری خودداری کنند و نسبت به نظافت مستمر سرویسهای بهداشتی، تأمین مایع دستشویی، مدیریت بهداشتی پسماندها و استقرار سطلهای زباله مجهز به کیسه در ایستگاههای صلواتی اقدام کنند.
در این ابلاغیه همچنین بر ممنوعیت استعمال دخانیات در فضاهای مسقف محل برگزاری مراسم تأکید شده و از برگزارکنندگان خواسته شده است با نصب تابلوهای اطلاعرسانی و جمعآوری زیرسیگاریها، زمینه اجرای این ممنوعیت را فراهم کنند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، هدف از اجرای این دستورالعمل را صیانت از سلامت عزاداران، کاهش مخاطرات بهداشتی و برگزاری هرچه ایمنتر مراسم عزاداری ماههای محرم و صفر عنوان کرده است.
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