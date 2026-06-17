پیش بینی حضور ۱۲ میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی عسکری در جلسه شورای اطلاع‌رسانی خراسان رضوی با دستور کارهای هماهنگی‌های رسانه‌ای و اجرایی برای ایام ماه محرم و همچنین برنامه‌ریزی برای مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید با تسلیت فرارسیدن ماه محرم اظهار کرد: امام راحل فرمودند؛ هر چه داریم از ماه محرم داریم. فلسفه بیعت‌خواهی یزید که از سوی امام حسین(ع) پذیرفته نشد، در عدم پذیرش ظلم و تبعیت از ظالم بود. موضوع حرکت حضرت به سمت کوفه و همچنین عنصر معروف‌گستری و منکرزدایی از دیگر محورهای نهضت عاشورا بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: امسال ماه محرم با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید تقارن پیدا کرده است و این وداع و حضور ایشان در جوار حضرت رضا(ع) جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.

وی گفت: احتمال حضور ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر در مراسم پیش‌بینی شده است که تمهیدات لازم نیز در این زمینه درنظر گرفته شده است.

عسکری با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: در این جنگ، دشمن با وجود همه فشارها نتوانست به اهداف خود برسد و به دنبال ایجاد فتنه در داخل کشور بود، اما موفق نشد خللی در صفوف مردم ایجاد کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی ادامه داد: این جلسه برای جمع‌بندی دیدگاه‌ها برگزار شده است. ستاد خدمات سفر استان برای برنامه‌ریزی مراسم وداع فعال شده، ستاد مردمی نیز در این زمینه شکل گرفته و تشکل‌های مردم‌نهاد در این موضوع مشارکت دارند. همچنین ستادهای محله‌ای امام رضا(ع) نیز فعال شده‌اند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها گفت: انسان‌رسانه‌ها، مستندسازان، بلاگرها، خبرنگاران داخلی و خبرنگاران خارجی در این رویداد اهمیت ویژه‌ای دارند و باید از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای استفاده شود.

در ادامه امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، نیز اظهار کرد: در رابطه با مراسم تشییع جلسات متعددی برگزار شده است. باید یک سخنگوی واحد تعیین و از نقل‌قول‌ها و اطلاع‌رسانی‌های متفاوت جلوگیری شود. همچنین مسیر مراسم باید به صورت مشخص و نهایی تثبیت شود.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی افزود: باید جایی برای محل پارک خودروها پیش‌بینی و همچنین تمهیدات لازم برای اسکان زائران اتخاذ شود.

وی ادامه داد: ستاد استان فعالیت خود را به صورت کامل آغاز کرده و همه ظرفیت‌ها در حال به‌کارگیری است تا مسیرها روان باشد. نباید این موضوع را ساده تلقی کرد؛ این برنامه نیازمند هماهنگی کامل همه دستگاه‌هاست و همه اقدامات ذیل ستاد تشییع انجام خواهد شد.

شمقدری با اشاره به حضور رسانه‌ها گفت: برنامه‌ریزی برای خبرنگاران اهمیت ویژه‌ای دارد. احتمال دارد مراسم تشییع و تدفین به صورت جداگانه برگزار شود و کشورهای همسایه و شیعیان سایر کشورها نیز درخواست حضور داشته باشند. مدیریت واحد خبر و پرهیز از انتشار اخبار متفاوت با تعیین یک سخنگوی واحد ضروری است.

در ادامه احسان گرایلی، سرپرست اداره‌کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: برای اجرای مناسب برنامه‌ها نیازمند یک چک‌لیست مشخص هستیم. شورای اطلاع‌رسانی و روابط عمومی دستگاه‌ها در کنار مدیریت استان خواهند بود و جلسات باید بر همین مبنا برگزار شود.

سرپرست اداره‌کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی افزود: لازم است برای رسانه‌های کشور نیز برنامه‌ریزی مشخصی انجام شود، رسانه‌های استان مدیریت این حوزه را بر عهده داشته باشند و میزبانی رسانه‌های تهران نیز به‌صورت منسجم انجام شود تا به یک راهکار واحد برسیم.