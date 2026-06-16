به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: پس از ماهها پیگیری و طرح دغدغههای فعالان عرصه هنر، سرانجام مصوبه مورد انتظار مدیران آموزشگاههای آزاد هنری مازندران به تصویب رسید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، از ابلاغ رسمی این مصوبه به تمامی شهرداریهای مازندران خبر داد و آن را گامی بلند در جهت رفع موانع حقوقی و اداری پیشروی مؤسسات فرهنگی و هنری دانست.
وی افزود: بر اساس این تصمیم که در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان با حمایت مستقیم استاندار مازندران به تصویب رسیده، مراکز آموزشی هنر که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی دارند، مجاز به استقرار و فعالیت در ساختمانهای مسکونی خواهند بود. به شرط آنکه تمامی الزامات فنی، ایمنی، بهداشتی و شهرسازی را به طور کامل رعایت کنند.
محمدی با اشاره به اینکه این خواستهای دیرینه از سوی دستاندرکاران آموزش هنر در استان بوده، تصریح کرد: اجرای این مصوبه نه تنها وحدت رویه را میان شهرداریهای استان ایجاد میکند، بلکه بسیاری از ابهامات حقوقی و چالشهای اداری را که سالها فعالیت این مراکز را با اختلال مواجه کرده بود، برطرف میسازد.
به گفته وی، این اقدام زمینه مناسبی برای گسترش کمی و کیفی آموزشهای هنری در سراسر استان فراهم میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران این دستاورد را الگویی موفق از همافزایی میان دستگاههای اجرایی برشمرد و گفت: تعامل سازنده استاندار، اعضای کمیسیون ماده ۵ و اداره کل راه و شهرسازی، زمینه تحقق یکی از مهمترین مطالبات جامعه هنری استان را رقم زد. وی همچنین از تمامی نهادهای همکار در این فرآیند قدردانی کرد.
محمدی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از هنرمندان و مؤسسات فرهنگی جزو اولویتهای راهبردی این اداره کل است، ابراز امیدواری کرد که این مصوبه بتواند به شکوفایی بیشتر استعدادهای هنری، ارتقای سطح فعالیتهای فرهنگی و افزایش سرمایه اجتماعی در مازندران منجر شود و زمینهساز رشد و تعالی فرهنگی این خطه از کشور باشد.
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