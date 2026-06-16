به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عباسی، فرزند شهید هسته‌ای فریدون عباسی، در مراسم نخستین سالگرد شهادت این دانشمند هسته‌ای با بیان خاطره‌ای از زمان ترور و شهادت پدر خود، اظهار کرد: برای اینکه خیال تیم حفاظت راحت شود و هزینه‌ها برای تیم حفاظت کاهش یابد، شهرک شهید محلاتی را برای زندگی انتخاب کردیم.

وی افزود: در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، با شنیدن صدای مهیب انفجار و وارد شدن تکان‌های شدید به ساختمان، از خواب پریدیم و من با حالت برافروخته به همسرم گفتم این زلزله نیست و خانه را زده‌اند.

فرزند شهید عباسی ادامه داد: یک‌بار نیز شهید عباسی در سال ۱۳۸۹ ترور شد که ناموفق بود و خداوند ۱۵ سال فرصت به او داد تا کارهای عقب‌مانده هسته‌ای خود را انجام دهد.

محمدمهدی عباسی بیان کرد: این شهید معتقد بود مسائل راهبردی باید از اختیار دولت‌ها و تفکرات حزبی خارج شود و دولت‌ها صرفاً نقش مجری داشته باشند. از طرفی اشتباه استراتژیک این است که چرخ سانتریفیوژها به زندگی مردم گره بخورد و طرح رفراندوم هسته‌ای نیز یک مغلطه است و جامعه در این زمینه شرطی شده است.

وی با اشاره به شهادت شهید سیدحسن نصرالله تصریح کرد: در روز شهادت سیدحسن نصرالله، شهید عباسی تأکید داشت جنگ امروز جنگ فناوری است و باید نیروهای انقلابی به جای فعالیت‌های سیاسی سطحی، بر دانش و تحصیل تمرکز کنند.