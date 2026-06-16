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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

شهید عباسی، گره زدن مسائل هسته‌ای به معیشت مردم را خطا می‌دانست

شهید عباسی، گره زدن مسائل هسته‌ای به معیشت مردم را خطا می‌دانست

فرزند شهید فریدون عباسی گفت: پدرم تأکید داشت مسائل راهبردی باید از اختیار دولت‌ها و جریان‌های سیاسی خارج باشد و گره زدن صنعت هسته‌ای به زندگی مردم خطای راهبردی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عباسی، فرزند شهید هسته‌ای فریدون عباسی، در مراسم نخستین سالگرد شهادت این دانشمند هسته‌ای با بیان خاطره‌ای از زمان ترور و شهادت پدر خود، اظهار کرد: برای اینکه خیال تیم حفاظت راحت شود و هزینه‌ها برای تیم حفاظت کاهش یابد، شهرک شهید محلاتی را برای زندگی انتخاب کردیم.

وی افزود: در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، با شنیدن صدای مهیب انفجار و وارد شدن تکان‌های شدید به ساختمان، از خواب پریدیم و من با حالت برافروخته به همسرم گفتم این زلزله نیست و خانه را زده‌اند.

فرزند شهید عباسی ادامه داد: یک‌بار نیز شهید عباسی در سال ۱۳۸۹ ترور شد که ناموفق بود و خداوند ۱۵ سال فرصت به او داد تا کارهای عقب‌مانده هسته‌ای خود را انجام دهد.

محمدمهدی عباسی بیان کرد: این شهید معتقد بود مسائل راهبردی باید از اختیار دولت‌ها و تفکرات حزبی خارج شود و دولت‌ها صرفاً نقش مجری داشته باشند. از طرفی اشتباه استراتژیک این است که چرخ سانتریفیوژها به زندگی مردم گره بخورد و طرح رفراندوم هسته‌ای نیز یک مغلطه است و جامعه در این زمینه شرطی شده است.

وی با اشاره به شهادت شهید سیدحسن نصرالله تصریح کرد: در روز شهادت سیدحسن نصرالله، شهید عباسی تأکید داشت جنگ امروز جنگ فناوری است و باید نیروهای انقلابی به جای فعالیت‌های سیاسی سطحی، بر دانش و تحصیل تمرکز کنند.

کد مطلب 6862257
رامین عبداله شاهی

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