بیگ زاده: هنرمندان صنایع دستی جیرفت حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، روحبخش بیگ زاده، بعد از ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان جیرفت ضمن ارج نهادن به هنر دست هنرمندان، اظهار داشت: در دنیایی که تولیدات صنعتی بازار را قبضه کرده‌اند، هنر دست هنرمندان ما از ارزشی دوچندان برخوردار است؛ چرا که این آثار، راوی اصالت، فرهنگ و تمدن ما هستند.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی استاندار کرمان نسبت به حوزه صنایع‌دستی، افزود: تلاش ما این است که با بهره‌گیری از این ظرفیت استانی، چالش‌های پیش‌روی هنرمندان منطقه را به حداقل برسانیم.

بیگزاده، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های هنرمندان را نبود بازارچه اختصاصی برای تولید، آموزش و فروش محصولات عنوان کرد و گفت: ایجاد یا ساماندهی بازارچه صنایع‌دستی از اولویت‌های کاری ماست که حتماً پیگیری خواهد شد تا هنرمندان دغدغه‌ای برای عرضه آثار خود نداشته باشند.

وی بیان کرد: بر اساس آمار ارائه شده، در حال حاضر بیش از یک‌ هزار هنرمند در ۳۵ رشته مختلف صنایع‌دستی در جیرفت فعال هستند که از این تعداد، ۱۵۰ نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری جیرفت نیز با تأکید بر توانمندی بالای هنرمندان این منطقه گفت: ظرفیت هنرمندان جیرفت بسیار فراتر از شرایط فعلی است و اگر بتوانیم چتر حمایتی خود را بر سر آن‌ها بگسترانیم، بی‌شک در بخش اشتغال‌زایی، کار بسیار بزرگی در شهرستان صورت خواهد گرفت.

کمال‌الدین ضیاکمالی، افزود: علاوه بر پیگیری موضوع مهم بیمه هنرمندان، رایزنی برای تأمین تسهیلات کم‌بهره و همچنین تعیین تکلیف فضای بازارچه صنایع‌دستی در دستور کار جدی ما قرار دارد تا انگیزه تولید و آموزش در میان هنرمندان تقویت شود.

گفتنی است در پایان این نشست از فعالان حوزه صنایع دستی جیرفت تجلیل شد.