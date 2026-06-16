تحقق عدالت در سلامت در گرو اجرای دقیق نظام ارجاع و پزشک خانواده است

به گزارش خبرنگزاری مهر، حجتالاسلام جواد حاجیزاده روز سهشنبه در دیدار با رئیس و معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه، ضمن ابراز خرسندی از برنامهریزیهای صورت گرفته در حوزه سلامت، اظهار کرد: نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده زمینهساز افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی است.
وی با اشاره به اینکه سلامت یکی از اساسیترین ارکان توسعه کشور است، افزود: اجرای این طرح ملی میتواند از مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی جلوگیری کرده و رضایتمندی عمومی را از طریق نزدیکسازی خدمات به محل زندگی شهروندان افزایش دهد.
آغاز طرح نظام ارجاع در مراغه از ابتدای مردادماه
در ادامه این دیدار، رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه با ارائه گزارشی از زیرساختهای فراهم شده، گفت: برنامه پزشک خانواده به عنوان یکی از اولویتهای اصلی نظام سلامت، از ابتدای مرداد ماه سال جاری به صورت پایلوت در شهرستان مراغه کلید خواهد خورد.
میرموسی میرینژاد تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامه، مدیریت سلامت جمعیت، تسهیل در دسترسی به خدمات درمانی و در نهایت کاهش چشمگیر هزینههای درمانی از سبد خانوارها است که حمایت علما و نخبگان در آگاهیبخشی به جامعه میتواند نقش بسزایی در موفقیت آن ایفا کند.
ویزیت رایگان و کاهش ۵۰ درصدی هزینههای دارویی در قالب طرح جدید
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت مراغه نیز در این نشست به تشریح جزئیات حمایتی این طرح پرداخت و اظهار کرد: با اجرای برنامه پزشک خانواده، مشوقهای ویژهای برای شهروندان در نظر گرفته شده است که از جمله آنها میتوان به چهار نوبت ویزیت رایگان در سال اشاره کرد.
الهه حقگشایی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی در این حوزه خاطرنشان کرد: در این طرح، فرانشیز خدمات دارویی و پاراکلینیکی برای مراجعان از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و مسیر دسترسی به خدمات تخصصی هموارتر میشود؛ همچنین در صورت رعایت نظام ارجاع، خدمات بستری برای شهروندان رایگان خواهد بود.
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