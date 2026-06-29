به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی عصر امروز دوشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی خوزستان اظهار کرد: در خصوص برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع کار کارشناسی گستردهای انجام شده و ضمن حفظ نقاط قوت طرحهای قبلی، نقاط ضعف نیز در حال اصلاح و بازطراحی است.
وی افزود: اجرای این طرح در دولت چهاردهم با جدیت دنبال میشود و نگاه ویژه رئیسجمهور به حوزه سلامت از جمله عوامل پیشران در پیشبرد آن به شمار میرود. همچنین همزمانی حضور رئیسجمهور و استاندار خوزستان که هر دو از جامعه پزشکی هستند، میتواند زمینه اجرای قدرتمندتر این طرح در استان را فراهم کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به گستره ذینفعان این طرح ادامه داد: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از جمله طرحهایی است که بیشترین همافزایی را در نظام سلامت ایجاد میکند و همه گروههای درگیر به نوعی از اجرای صحیح آن منتفع خواهند شد.
بوستانی تصریح کرد: در گام نخست این طرح بر جمعیت شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و مناطق روستایی تمرکز دارد اما در مراحل توسعهای، تمامی جمعیت استان را در بر خواهد گرفت و اقشار کمبرخوردار بیشترین بهره را از کاهش هزینههای درمانی خواهند برد.
وی با بیان اینکه مهمترین دستاورد این برنامه تغییر رویکرد نظام سلامت از درمانمحوری به سلامتمحوری است، گفت: در سطح نخست این برنامه شهروندان با مراجعه به پایگاهها و مراکز جامع سلامت شهری و روستایی از خدمات تیم سلامت شامل پزشک، مراقب سلامت و ماما بهرهمند میشوند و برای همه افراد نیز پرونده الکترونیک سلامت تشکیل خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: بخشی از بیماران در همان سطح نخست درمان میشوند و در صورت نیاز، با تشخیص پزشک خانواده به سطوح تخصصی و فوق تخصصی ارجاع داده خواهند شد که این روند موجب کاهش هزینههای پرداختی از جیب مردم و جلوگیری از مراجعات غیرضروری میشود.
وی افزود: خدمات برای بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، کودکان زیر هفت سال و مادران باردار به صورت رایگان ارائه میشود و افراد نیز در سطح پزشک خانواده سالانه چهار ویزیت رایگان خواهند داشت.
بوستانی گفت: در صورت ارجاع بیمار به خدمات تخصصی سرپایی، تنها ۱۵ درصد هزینه خدمات درمانی توسط بیمار پرداخت میشود و در صورت نیاز به خدمات فوق تخصصی و بستری نیز خدمات بستری به صورت کامل رایگان ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز اجرای طرح در خوزستان اظهار کرد: شهرستان کارون به عنوان پایلوت اجرای برنامه انتخاب شده و اجرای رسمی آن از ابتدای مردادماه آغاز میشود و پس از آن در نیمه دوم سال به سراسر استان و کشور توسعه خواهد یافت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با بیان اینکه اجرای نظام ارجاع میتواند ۱۵ تا ۳۰ درصد مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی را کاهش دهد، افزود: این طرح همچنین موجب صرفهجویی حدود ۲۰ درصدی در هزینههای نظام سلامت و بهبود ۱۲ تا ۱۷ درصدی عدالت در دسترسی به خدمات سلامت خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم مشارکت همه دستگاهها و نهادهای اجتماعی گفت: اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده نیازمند همراهی مدیران محلی، فرمانداران، ائمه جمعه، شهرداران، بزرگان محلی، شیوخ و سازمانهای مردمنهاد است تا این طرح به شکل مؤثر در استان اجرا شود.
نظر شما