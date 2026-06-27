۲ جوان نخبه شهرستان اسکو در ترکیب تیم ملی مهارت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کاظمی از اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی اردوی آمادگی مسابقات جهانی مهارت خبر داد و افزود: از میان ۱۴۰ نفر نخبه مهارتی کشور ۲۲ نفر در ۲۰ رشته از ۱۳ استان موفق به راهیابی به مرحله نهایی اردوی آمادگی مسابقات جهانی مهارت شدند.

وی گفت: از این میان احسان نرمانی کهنمویی در رشته توسعه نرم‌افزارهای موبایل و حسن صفری در رشته امنیت سایبری از این شهرستان توانستند با شایستگی به ترکیب تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران راه یابند.

مهدی کاظمی ادامه داد: این دوره از مسابقات، چهل و هشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت خواهد بود که در سال ۲۰۲۶ به میزبانی شهر شانگهای کشور چین برگزار می شود.