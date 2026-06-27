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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

۲ جوان نخبه شهرستان اسکو در ترکیب تیم ملی مهارت

۲ جوان نخبه شهرستان اسکو در ترکیب تیم ملی مهارت

تبریز- رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اسکو گفت: ۲ جوان نخبه این شهرستان در ترکیب تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران اعزامی به مسابقات شانگهای (۲۰۲۶) انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کاظمی از اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی اردوی آمادگی مسابقات جهانی مهارت خبر داد و افزود: از میان ۱۴۰ نفر نخبه مهارتی کشور ۲۲ نفر در ۲۰ رشته از ۱۳ استان موفق به راهیابی به مرحله نهایی اردوی آمادگی مسابقات جهانی مهارت شدند.

وی گفت: از این میان احسان نرمانی کهنمویی در رشته توسعه نرم‌افزارهای موبایل و حسن صفری در رشته امنیت سایبری از این شهرستان توانستند با شایستگی به ترکیب تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران راه یابند.

مهدی کاظمی ادامه داد: این دوره از مسابقات، چهل و هشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت خواهد بود که در سال ۲۰۲۶ به میزبانی شهر شانگهای کشور چین برگزار می شود.

کد مطلب 6872111

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