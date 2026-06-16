عشایر جرقویه با مراسم باشکوه به پیشواز محرم رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب نخست ماه محرم، مراسم معنوی و باشکوه عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به همت هیأت عشایری انصارالحسین (ع) شهرستان جرقویه برگزار شد. این هیأت بیش از ۱۵ سال است که به صورت مستمر این مراسم را برگزار میکند.
مراسم با حضور شهرام آذرپی فرماندار شهرستان جرقویه، حجتالاسلام والمسلمین اسدپور امام جمعه شهرستان، جمعی از مسئولان، عشایر و اقشار مختلف مردم در فضایی سنتی و عشایری در دل طبیعت و بیابان برگزار شد.
این مراسم شامل اقامه نماز جماعت، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی مذهبی، مداحی و مرثیهسرایی در رثای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش بود و شرکتکنندگان با حضور پرشور خود، ارادت خالصانه خویش را به ساحت اهل بیت (ع) ابراز کردند.
فرماندار شهرستان جرقویه در این مراسم با اشاره به جایگاه عشایر در صیانت از ارزشهای اسلامی و ملی گفت: عشایر همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع از میهن، پیشگام ایثار، مقاومت و فداکاری بودهاند. در حادثه اخیر طبس ۲ نیز جمعی از فرزندان غیور عشایر با جانفشانی و ایثار، از امنیت و اقتدار کشور دفاع کردند و با نثار جان خود اجازه ندادند دشمنان این مرز و بوم به اهداف شوم خود دست یابند.
وی افزود: این روحیه ایثار و ازخودگذشتگی ریشه در فرهنگ عاشورا دارد. همانگونه که یاران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلا برای دفاع از حق و حقیقت جان خود را فدا کردند، امروز نیز فرزندان این سرزمین با تأسی از مکتب حسینی، برای پاسداری از عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی از جان خود میگذرند.
آذرپی با اشاره به پیشینه ارزشمند جامعه عشایری منطقه خاطرنشان کرد: عشایر عرب جرقویه دارای قرابت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی عمیقی با ایل غیور و پرافتخار قشقایی هستند؛ ایلی که همواره در عرصههای مختلف دفاع از ایران اسلامی، حفظ هویت ملی و پاسداری از ارزشهای دینی نقشآفرین بوده است. این پیوند فرهنگی و عشایری، سرمایهای ارزشمند برای حفظ وحدت، انسجام و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده به شمار میرود.
فرماندار شهرستان جرقویه همچنین بر اهمیت برگزاری مراسمهای مذهبی در جامعه عشایری تأکید کرد و گفت: این محافل معنوی علاوه بر زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، نقش مهمی در ترویج روحیه ایثار، مقاومت، همبستگی اجتماعی و انتقال ارزشهای دینی و انقلابی به نسل جوان دارند.
وی از برگزارکنندگان هیأت عشایری انصارالحسین (ع) تقدیر کرد و افزود: تداوم این مراسم طی بیش از ۱۵ سال نشاندهنده عشق و ارادت عمیق عشایر شهرستان به اهل بیت (ع) و پایبندی آنان به ارزشهای دینی و انقلابی است که شایسته قدردانی و حمایت است.
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