حضور پرشور مردم در محرم نشانه وفاداری و بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یحیی‌زاده شامگاه سه شنبه در جمع عزاداران حسینی یاسوج در صد و هشتمین شب از تجمع‌، با قدردانی از حضور گسترده مردم اظهار کرد: استمرار این مراسم‌ها پس از بیش از یکصد شب، نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و پایبندی مردم به فرهنگ عاشورا است.

وی افزود: این حضور پرشور، بیانگر انسجام اجتماعی و همبستگی مردم در پاسداشت ارزش‌های دینی و ملی است و نشان می‌دهد که فرهنگ عاشورا همچنان در جامعه زنده و اثرگذار است.

این سخنران مذهبی با اشاره به آموزه‌های تاریخی صدر اسلام و واقعه کربلا گفت: مرور این رویدادها می‌تواند در تقویت بصیرت و درک مسئولیت‌های اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

حجت الاسلام یحیی زاده همچنین تأکید کرد: مردم در مناسبت‌های مذهبی همواره نشان داده‌اند که نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌های دینی حساسیت و تعلق خاطر دارند و این حضور، نمادی از همبستگی و انسجام اجتماعی است.