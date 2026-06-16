موانع تحقق مبادلات ایران و قزاقستان به ۳ میلیارد دلار سریعا برطرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در دیدار با سریک ژومانگارین، معاون نخستوزیر و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، با اشاره به موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک دو کشور، اظهار کرد: ایران و قزاقستان ظرفیتهای بینظیری برای همکاری در تثبیت و توسعه کریدورهای حملونقل دارند. ما آمادگی داریم ظرفیتهای بالای بنادر شمالی و جنوبی خود را برای دسترسی قزاقستان به بازارهای بینالمللی فراهم کنیم.
وی افزود: بندر چابهار بهعنوان یک بندر اقیانوسی، میتواند دسترسی قزاقستان به جنوب شرق آسیا را تسهیل کند. همچنین راهآهن چابهار–زاهدان طی دو تا سه ماه آینده به شبکه سراسری ریلی ایران متصل خواهد شد و با این اتصال، دسترسی قزاقستان به بازارهای جهانی میسر میشود.
صادق با اشاره به سفر ۶ ماه پیش رئیسجمهور به آستانه، بیان کرد: این سفر با هدف پیگیری توافقات انجامشده در حوزه حملونقل و ترانزیت صورت گرفته است. خوشحالیم که دو کشور با سابقهای طولانی از همکاری، میتوانند با بهرهگیری از روندهای ژئوپلیتیک، همکاریهای خود را گسترش دهند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نقشهراه دو کشور، افزایش حجم تجارت دوجانبه به سه میلیارد دلار است، گفت: آمادگی داریم علاوه بر بندر شهید رجایی، در بنادر چابهار، امیرآباد و آپرین نیز فضایی برای ایجاد مراکز لجستیکی در اختیار شرکتهای قزاقستانی قرار دهیم.
قزاقستان همچنان ایران را شریک راهبردی خود میداند
در ادامه دیدار، سریک ژومانگارین نیز با اشاره به روابط دیرینه و محکم دو کشور، اظهار کرد: همکاریهای دوجانبه ما در سال ۲۰۲۵ با سفر رئیسجمهور ایران به آستانه، وارد مرحله جدیدی شد. سفر شما به قزاقستان همزمان با تحولات سیاسی - اجتماعی کشور ماست، اما سیاست خارجی و اولویتهای آن تغییر نکرده و ایران همچنان یکی از همسایگان و شرکای مهم تجاری قزاقستان محسوب میشود.
وی با تأکید بر عزم قزاقستان برای توسعه روابط دوجانبه و افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی، افزود: کریدور شمال–جنوب برای قزاقستان بسیار حیاتی است و ظرفیتهای بسیاری برای توسعه حملونقل دارد. ما با طرفهای مختلفی از جمله چین و روسیه در این زمینه همکاری میکنیم.
معاون نخستوزیر قزاقستان همچنین اعلام کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران در بنادر قزاقستان زمین بخواهد، میتوانیم در بنادر آکتائو و کوریک این فضا را در اختیار شرکتهای ایرانی قرار دهیم. ظرفیتهای زیادی برای همکاری وجود دارد و در اهمیت کریدور شمال–جنوب تردیدی نداریم.
وزیر اقتصاد ملی قزاقستان با اشاره به اینکه قزاقستان به آبهای آزاد دسترسی ندارد، خاطر نشان کرد: ما به بنادر دریایی آزاد نیاز داریم و ایران این ظرفیت را دارد.
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