بنادر جنوبی ایران بهترین مسیر دسترسی قزاقستان به بازارهای جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به قزاقستان از منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک خارگوس، یکی از بزرگ‌ترین مراکز ترانزیتی آسیای مرکزی، بازدید و با مسئولان این مجموعه درباره ظرفیت‌های ترانزیتی، ریلی و لجستیکی آن گفتگو کرد.

در این بازدید که با حضور معاون استاندار ژتیسو، فرماندار پانفیلف، مقامات محلی استان آلماتی و مدیران منطقه ویژه اقتصادی خارگوس انجام شد، وزیر راه و شهرسازی از نزدیک در جریان روند عملیات تخلیه و بارگیری کالا، ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی، زیرساخت‌های لجستیکی و برنامه‌های توسعه‌ای این بندر راهبردی قرار گرفت.

منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک خارگوس در مرز استان سین‌کیانگ چین و منطقه آلماتی قزاقستان واقع شده و به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجارت زمینی میان چین، آسیای مرکزی و اروپا شناخته می‌شود.

این مرکز با فراهم کردن امکان انتقال سریع کانتینرها میان شبکه‌های ریلی دو کشور با عرض خطوط متفاوت، نقش مهمی در تسهیل ترانزیت کالا به اروپا ایفا می‌کند. بندر خشک خارگوس که در مرز قزاقستان و چین قرار دارد، با ظرفیت جابه‌جایی بیش از ۳۷۲ هزار کانتینر در سال و کاهش زمان انتقال بار ریلی به حدود یک ساعت، از ظرفیت بالایی برای توسعه کریدورهای بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ترانزیت کالاهای قزاقستان از مسیر بنادر جنوبی ایران ایفا کند.

این بندر در سال ۲۰۰۵ به عنوان پروژه‌ای مشترک میان قزاقستان و چین تأسیس شد و اکنون به یکی از بزرگ‌ترین بنادر خشک آسیای مرکزی تبدیل شده است. خارگوس در مسیر کریدور ترانزیتی جاده ابریشم قرار دارد و به عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی زنجیره تأمین کالا میان چین، اروپا و کشورهای آسیای مرکزی فعالیت می‌کند.

صادق در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت کریدور بین‌المللی شمال - جنوب و جایگاه راهبردی ایران در اتصال کشورهای منطقه به آب‌های آزاد، گفت: بندر خشک خارگوس ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه ترانزیت کالا میان چین، قزاقستان و ایران در اختیار دارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از بنادر جنوبی خود می‌تواند کوتاه‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر دسترسی قزاقستان به بازارهای جهانی را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، مدیران منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک خارگوس نیز در این دیدار گزارشی از برنامه‌های توسعه‌ای و ظرفیت‌های موجود ارائه کرده و آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های ریلی، لجستیکی و ترانزیتی با ایران اعلام کردند.

همچنین مقرر شد مسئولان راه‌آهن دو کشور با بررسی راهکارهای افزایش حجم ترانزیت کالا از مسیر خارگوس به بنادر جنوبی ایران، بر فعال‌سازی هرچه بیشتر کریدور شرقی شمال - جنوب و تسهیل فرآیندهای گمرکی و لجستیکی میان تهران و آستانه تمرکز کنند.