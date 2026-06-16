استاندار گیلان: حرکت به سوی نظام مهندسی کلید پایداری کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌ شنبه در جلسه شورای کشاورزی، با ابراز افتخار از تنوع تولیدات استان در بخش‌های مختلف از جمله آبزیان، صیفی‌جات و مرکبات، اظهار کرد: پایداری کشاورزی در گرو سودآوری اقتصادی است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه در صورت دستیابی به سود خالص مناسب، کشاورزان به دنبال تغییر کاربری اراضی نخواهند رفت، افزود: اگر تولیدکنندگان در گیلان شاهد افزایش ۵۰ درصدی سود ناشی از درآمد (نه صرفاً کیفیت) باشند، کشاورزی به عنوان یک فعالیت اقتصادی پایدار باقی می‌ماند.

وی با شناسایی چالش‌های اصلی این بخش، از جمله بهره‌وری پایین و افزایش هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، تصریح کرد: نوسانات قیمتی مانند افزایش قیمت برنج در سال گذشته، بر کشت سال جاری اثرگذار بوده است.

ضرورت حرکت به سوی نظام‌های صنفی و مهندسی

حق‌شناس با اشاره به عدم هماهنگی در برخی محصولات داخلی، بر ضرورت حرکت کشاورزان به سمت نظام‌های صنفی و مهندسی تأکید کرد و گفت: اگر کشاورزان به سمت نظام مهندسی حرکت کنند، روند تولید محصولات افزایش می‌یابد؛ از این رو، عقل حکم می‌کند که دولت و مشاوران، مسیر حرکت به سوی این نظام‌ها را برای کشاورزان هموار کنند.

وی با تبیین نقش دولت، بهترین مدیریت دولتی را مدیریتی دانست که کمتر در کار مردم مداخله کرده و وظیفه اصلی‌اش تأمین نیازهای آنان باشد.

نقش دولت؛ تأمین نیازها و انتقال دانش به مزرعه

استاندار گیلان با تأکید بر مسئولیت علمی فعالان این حوزه، اظهار کرد: ما مکلف هستیم دانشی را که داریم به مزرعه منتقل کنیم و آن را منتشر کنیم.

وی خواستار همکاری نظام مهندسی با دهیاران و بخشداران برای ترویج اقناعی مسائل کشاورزی، از جمله مدیریت مصرف کود و سایر مباحث فنی شد و تصریح کرد: با استناد به کتاب حماسه حسینی، بر اهمیت آگاهی‌بخشی و تمرکز بر «امر به معروف» در حوزه کشاورزی، باید بر افزایش بهره‌وری و ترویج دانش تمرکز کرد.

ظرفیت‌های تجاری گیلان در تعامل با ۸ کشور همسایه

حق‌شناس با اشاره به فرصت‌ های تاریخی استان و ظرفیت‌ های تجاری گیلان در تعامل با ۸ کشور همسایه، تصریح کرد: اگر گیلان در همزمانی با صنعت و گردشگری، به‌درستی معرفی شود، شکوفایی خواهد یافت.

وی در ادامه از تدوین سازوکاری برای احصای دو هفته‌یک‌بار مشکلات هر صنف (مانند کیوی و برنج) جهت حل تخصصی چالش‌های آن‌ها خبر داد.