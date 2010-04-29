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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

کارگاه آموزشی پروژه مدرسه در مزرعه در گیلان برگزار شد

کارگاه آموزشی پروژه مدرسه در مزرعه در گیلان برگزار شد

رشت - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی - مشورتی یک روزه پروژه مدرسه در مزرعه و بهداشت کشاورزی شهرستانهای استان گیلان امروز در سالن جلسات شهید احمد نژاد سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این کارگاه آموزشی که به همت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان گیلان برگزارشد، کارشناسان و مدیران عامل شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استقرار یافته ( مجریان پروژه سال 1389 مدرسه در مزرعه برنج )، مسئولان و کارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مرکز بهداشت استان حضور داشتند.
 
رئیس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکلهای سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در این نشست به بیان رسالت سازمان ترویج در جهت توانمند سازی و نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در بین کشاورزان پرداخت و توسعه منابع انسانی و انتقال یافته های تحقیقاتی کاربردی را از رویکردهای ترویج با ماهیت توسعه ای، نگرش مردمی، ساختار علمی،  رفتار مشارکت جو، عملکرد پاسخگو و در نتیجه بهره ور برشمرد.
 
علی اصغر داداش همچنین ضمن بیان سیاستها و برنامه های سال جاری حوزه ترویج با تاکید بر تمرکز طرحها و پروژه های ترویجی در سایتهای مشخص در قالب طرح تسریع انتقال یافته ها در محصول برنج و سایر محصولات زراعی، بر شیوه IPM/FFS و تلفیق آن با بهداشت کشاورزی (OHM) برای اولین بار در استان گیلان و لزوم نظارت همه جانبه براجرای پروژه مدرسه در مزرعه تاکید کرد.
 
کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای استان گیلان نیز در این نشست در خصوص بهداشت کشاورزی و سابقه آن و نیز اهداف متصور به عنوان سیاستهای و برنامه های وزارت بهداشت عنوان کرد.
 
نقدی پورضمن بیان عوامل زیان آوردر بخش کشاورزی به برنامه های مشترک با دستگاههای اجرایی به ویژه جهاد کشاورزی اشاره کرد و خواستار تعامل ویژه با کارشناسان بهداشت معرفی شده برای حضوردر سایتهای پروژه مدرسه درمزرعه سال جاری شد.
 
امسال 17 پروژه مدرسه در مزرعه برنج در قالب IPM/FFS/OHM در 16 شهرستان استان گیلان برنامه ریزی و در حال اجراست.
کد مطلب 1073320

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