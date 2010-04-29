کارگاه آموزشی پروژه مدرسه در مزرعه در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این کارگاه آموزشی که به همت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان گیلان برگزارشد، کارشناسان و مدیران عامل شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استقرار یافته ( مجریان پروژه سال 1389 مدرسه در مزرعه برنج )، مسئولان و کارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مرکز بهداشت استان حضور داشتند.

رئیس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکلهای سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در این نشست به بیان رسالت سازمان ترویج در جهت توانمند سازی و نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در بین کشاورزان پرداخت و توسعه منابع انسانی و انتقال یافته های تحقیقاتی کاربردی را از رویکردهای ترویج با ماهیت توسعه ای، نگرش مردمی، ساختار علمی، رفتار مشارکت جو، عملکرد پاسخگو و در نتیجه بهره ور برشمرد.

علی اصغر داداش همچنین ضمن بیان سیاستها و برنامه های سال جاری حوزه ترویج با تاکید بر تمرکز طرحها و پروژه های ترویجی در سایتهای مشخص در قالب طرح تسریع انتقال یافته ها در محصول برنج و سایر محصولات زراعی، بر شیوه IPM/FFS و تلفیق آن با بهداشت کشاورزی (OHM) برای اولین بار در استان گیلان و لزوم نظارت همه جانبه براجرای پروژه مدرسه در مزرعه تاکید کرد.

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای استان گیلان نیز در این نشست در خصوص بهداشت کشاورزی و سابقه آن و نیز اهداف متصور به عنوان سیاستهای و برنامه های وزارت بهداشت عنوان کرد.

نقدی پورضمن بیان عوامل زیان آوردر بخش کشاورزی به برنامه های مشترک با دستگاههای اجرایی به ویژه جهاد کشاورزی اشاره کرد و خواستار تعامل ویژه با کارشناسان بهداشت معرفی شده برای حضوردر سایتهای پروژه مدرسه درمزرعه سال جاری شد.

امسال 17 پروژه مدرسه در مزرعه برنج در قالب IPM/FFS/OHM در 16 شهرستان استان گیلان برنامه ریزی و در حال اجراست.