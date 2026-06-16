مدیرکل صداوسیمای لرستان: رسانه ملی جزئی از میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فاتحی، بعدازظهر سه شنبه در مراسم معارفه معاون سیمای صداوسیمای استان، ضمن ذکر یاد رهبر شهید انقلاب، به بیان صفات ویژه لرتباران از لسان قائد امت پرداخت و به شجاعت، دلاوری، صداقت و وفاداری لرها اشاره کرد که در جنگ تحمیلی رمضان نیز خوش درخشیدند و گفت: هویت‌محوری، عدالت‌گستری و شتاب‌دهی به پیشرفت، رسالت اصلی و ارکان محوری تحول در رسانه ملی است.

رسانه ملی جزئی از میدان است، نه صرفاً اطلاع‌رسان

فاتحی با اشاره به رویکردهای جدید رسانه ملی ویژه در جنگ‌های تحمیلی اخیر، افزود: وظیفه صداوسیما صرفاً اطلاع‌رسانی نیست، بلکه رسانه ملی در کنار مردم، جزئی از میدان است که می‌تواند با حضور فعال و میدانی در عرصه‌های مختلف، نقش پیشران و اثرگذار داشته باشد.

لرستان؛ دژ مستحکم ایران اسلامی در پاسخگویی به دشمن

وی در ادامه با بیان اینکه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی لرستان دژ مستحکم ایران اسلامی در پاسخگویی به دشمن آمریکایی-صهیونیستی بوده است، گفت: صداوسیمای لرستان نیز با رویکرد قرارگاهی و جریان‌سازی رسانه‌ای تلاش می‌کند بهترین برنامه‌ها را برای مردم به عنوان سرمایه اصلی رسانه ملی تولید و پخش کند.

سیمای استانی؛ آیینه تمام‌نمای ظرفیت‌های لرستان

مدیرکل صداوسیمای لرستان به جایگاه موفق این مرکز در ارزیابی‌های سازمانی اشاره کرد و گفت: سیمای استانی صداوسیما آیینه تمام‌نمای ظرفیت‌ها، مطالبات و هویت فرهنگی لرستان است و می‌بایست در دوره جدید، مسیر پیشرفت و بازنمایی ظرفیت‌های درخشان استان، از معرفی خوشه‌های کشاورزی و جاذبه‌های گردشگری گرفته تا معرفی مفاخر انقلابی و شهدای شاخصی که در جنگ اخیر همچون ستاره درخشیدند، گام برداریم.

تجلیل از خانواده شهید رمضان حسنوند

در این مراسم از خانواده شهید رمضان حسنوند تجلیل شد.

همچنین با قدردانی از زحمات فرزاد فراهانی، سرپرست معاونت سیمای صداوسیمای استان، احمد احمدپور به عنوان سرپرست جدید سیمای صداوسیمای لرستان معرفی شد.

احمد احمدپور، سرپرست جدید سیمای استان لرستان، از نیروهای با سابقه صداوسیمای لرستان و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده صداوسیما است.

وی نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و تهیه‌کننده بیش از ۵۰ فیلم مستند و داستانی تلویزیونی است.

تدریس در حوزه فیلمسازی، کسب جوایز و تقدیرنامه‌های متعدد از جشنواره‌های ملی و بین‌المللی نیز برخی از سوابق وی به شمار می‌رود.