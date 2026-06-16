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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

پزشکیان: آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است

پزشکیان: آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است

رئیس جمهور گفت: آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران در پیامی که در فضای مجازی منتشر کرد با اشاره به تفاهم‌های اخیر، آن را گامی مهم در مسیر توقف جنگ و آغاز گفت‌وگوها ارزیابی کرد.

رئیس‌جمهور در این پیام تأکید کرد: آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران خود را برای همه گزینه‌ها آماده کرده است و تمرکز دولت با یا بدون توافق، خدمت صادقانه به مردم است.

پزشکیان در ادامه با اشاره به آموزه‌های امام شهید و مقاومت ملت ایران تصریح کرد: ملت ایران از امام شهیدش آموخته که زیر بار ذلت نرود.

کد مطلب 6862400
هادی رضایی

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