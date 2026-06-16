به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در شورای اداری شاهرود که بعد از ظهر سه شنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با گلایه از بروز گرانی ها بیان کرد: برخورد با گرانی های بی ضابطه یکی از مهمترین مطالبات از مسئولان ذیربط است.

وی با اشاره به مراجعات به دفتر امام جمعه و گلایه های مردم از گرانی ها افزود: مسئولان نسبت به برطرف کردن دغدغه و مطالبات مردم اهتمام جدی تر داشته باشند.

امام جمعه شاهرود همچنین به ایام محرم هم اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به درپیش بودن مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، مسئولان دولتی اقدامات لازم برای اعزام سوگواران شاهرودی را در دستور کار قرار دهند.

امینی با بیان اینکه شاهرود با عقبه تاریخی و ویژگی های مذهبی و فرهنگی خود می بایست سهمی از این رویداد مهم داشته باشد، افزود: دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به زائران عبوری از شاهرود نیز اقدام فوری صورت دهند.

وی با بیان اینکه در این ایام زائران رضوی بسیاری از شاهرود عبور و به قصد مشهد مقدس راهی می شوند، تاکید کرد: خدمترسانی به این زوار، ضرورت دارد.