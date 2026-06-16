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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

قطعی و افت فشار آب در منطقه اسدآبادی خرم‌آباد

قطعی و افت فشار آب در منطقه اسدآبادی خرم‌آباد

خرم‌آباد- به علت اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب، روز چهارشنبه آب شرب منطقه اسدآبادی با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به علت اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ محدودیت در تأمین آب شرب برخی از نقاط شهرستان خرم‌آباد اعمال خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۳ ظهر، آب شرب منطقه زیر با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد بود.

منطقه تحت تأثیر این عملیات تعمیر محله اسدآبادی خواهد بود.

شرکت آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد از شهروندان ساکن در این منطقه درخواست کرده است که تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف آب در ساعات مذکور پیش‌بینی کنند.

کد مطلب 6862464

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