برگزاری مراسم سالگرد شهید محمدتقی یوسفوند در الشتر

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید والامقام سید محمدتقی یوسفوند، مراسم یادبودی در شهرستان سلسله برگزار می‌شود.

این مراسم روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ برگزار خواهد شد.

مراسم سالگرد شهید محمدتقی یوسفوند در گلزار شهدای شهرستان الشتر و بر مزار آن شهید گرانقدر برگزار می‌گردد.

از عموم مردم ولایتمدار شهرستان سلسله دعوت شده است تا با حضور خود در این مراسم معنوی، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی بدارند.

شهید والامقام «حاج محمدتقی یوسفوند» رئیس حفاظت اطلاعات بسیج مستضعفین کشور، دوم تیرماه سال ۱۴۰۴ در جریان حمله موشکی رژیم صهیونیستی به خاک وطن به فیض شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام اهل روستای چناره از شهرستان سلسله در استان لرستان بود که پیکرش پس از تشییع باشکوه در شهر الشتر، در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت.