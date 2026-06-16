آیت الله میرباقری: رهبر شهید گفتمان مقاومت در دوران معاصر را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدمهدی میرباقری شامگاه سه شنبه در مراسم عزاداری هیئت ثارالله قم با اشاره به اهمیت گفتمان مقاومت در شرایط کنونی جهان اسلام، اظهار کرد: یکی از بزرگترین خدمات رهبر شهید، احیای گفتمان مقاومت در دوران معاصر بود که توانست این مفهوم را از یک شعار محدود به یک جریان فکری و اجتماعی فراگیر تبدیل کند.
وی افزود: در برابر فرهنگ مقاومت، جریان سازش، تسلیم و عقبنشینی قرار دارد و هر دو جریان دارای مبانی، منطق و پیامدهای متفاوتی هستند که قرآن کریم به روشنی آنها را تبیین کرده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نگاه قرآنی میتواند تصویر دقیقی از میدان درگیریهای امروز ارائه دهد، تصریح کرد: فهم صحیح صحنههای پیچیده سیاسی و اجتماعی بدون بهرهگیری از معارف قرآن امکانپذیر نیست و باید میدان مقاومت، سنتهای الهی و پیامدهای استقامت یا تسلیم را از منظر قرآن تحلیل کرد.
وی ادامه داد: همانگونه که حضرت زینب (س) پس از عاشورا اجازه نداد، روایت دشمن بر افکار عمومی حاکم شود و با تبیین حقیقت حادثه، مسیر تاریخ را تغییر داد، امروز نیز وظیفه تبیین میدان نبرد فرهنگی و تمدنی بر عهده جریان مؤمن و انقلابی است.
باید صحنه جهان را با نور قرآن دید
میرباقری با اشاره به برخی آیات قرآن کریم گفت: خداوند امکانات و ابزارهای لازم برای هدایت انسان را در اختیار او قرار داده و راه عبور از گردنههای دشوار را نیز به وی نشان داده است اما بهرهگیری از این ظرفیتها نیازمند نگاه صحیح به عالم و حرکت در مسیر هدایت الهی است.
وی افزود: بر اساس معارف اهلبیت (ع)، انسان میتواند عالم را با نور پیامبر اکرم (ص) و قرآن کریم مشاهده کند و این نوع نگاه، حقیقت جهان و مسیر حرکت انسان را به گونهای متفاوت آشکار میسازد.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اگر انسان از منظر وحی به عالم بنگرد، مسیر ایثار، فداکاری، انفاق و از خودگذشتگی برای او معنا پیدا میکند اما نگاه مادی و دنیوی، انسان را به سمت حرص، خودخواهی و جمعآوری امکانات برای خویش سوق میدهد.
وی با بیان اینکه عبور از گردنههای سخت زندگی بدون هدایت وحی امکانپذیر نیست، اظهار کرد: قرآن کریم راه آزاد شدن انسان از اسارت دنیا و ورود به وادی ولایت الهی را ترسیم کرده و این مسیر تنها با پیروی از پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) قابل پیمودن است.
ولایت الهی راه نجات از جهنم دنیاپرستی است
میرباقری با اشاره به روایات تفسیری ذیل آیات سوره مبارکه بلد گفت: در روایات، عقبه و گردنه دشوار پیش روی انسان به ولایت اهلبیت (ع) تفسیر شده است و کسی که بخواهد به این مقام برسد، باید از نگاه و شنیدن برخاسته از وحی بهره ببرد.
وی افزود: انسان بدون بهرهگیری از هدایت انبیا نمیتواند از سلطه جریانهای طاغوتی و شیطانی رهایی یابد و گرفتار جهنمی میشود که مستکبران و فراعنه برای بشر ایجاد کردهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: قرآن کریم از دو مسیر متفاوت در برابر انسان سخن میگوید که یکی مسیر نور، بندگی و ولایت الهی و دیگری مسیر ظلمت، استکبار و تبعیت از طاغوت است.
وی ادامه داد: تمامی تلاش انبیا برای هدایت انسانها به سوی نور و رهایی آنان از اسارت دستگاههای ظلم و طغیان بوده است و این مسیر همچنان ادامه دارد.
استفاده از قرآن شرایط و مقدماتی دارد
میرباقری با تأکید بر اینکه بهرهگیری از نور قرآن نیازمند آمادگی و طهارت روحی است، گفت: قرآن کریم کتابی نیست که هر کسی بدون آمادگی بتواند به عمق معارف آن دست یابد بلکه طهارت، انس با قرآن و ایمان به آخرت از مقدمات فهم حقیقی آن به شمار میرود.
وی افزود: کسانی که نگاه خود را محدود به دنیا کردهاند، حتی اگر قرآن را تلاوت کنند، از هدایت حقیقی آن محروم خواهند ماند و چه بسا برداشتهای نادرست از آیات الهی داشته باشند.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نقش شبزندهداری و انس با قرآن در فهم معارف الهی اظهار کرد: قرآن کریم در سوره مزمل، پیامبر اکرم (ص) را به قیام شبانه فرا میخواند و این ارتباط شبانه با خداوند را مقدمه هدایت و مدیریت امت معرفی میکند.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که میخواهند در میدانهای دشوار اجتماعی و تاریخی ایفای نقش کنند، باید ارتباط خود با قرآن را عمیقتر سازند و از این منبع هدایت برای شناخت مسیر بهره بگیرند.
مقاومت ادامه دارد و نباید دستاوردها مصادره شود
میرباقری با بیان اینکه جامعه اسلامی در آغاز مرحلهای جدید از یک درگیری بزرگ تاریخی قرار گرفته است، گفت: این تقابل هنوز پایان نیافته و تنها وارد فصل تازهای شده است که نیازمند هوشیاری، استقامت و بصیرت بیشتری است.
وی افزود: نباید اجازه داد دستاوردهای بزرگ جبهه مقاومت توسط کسانی مصادره شود که در روزهای سخت سهمی در این مجاهدتها نداشتهاند و تنها در زمان بهرهبرداری از نتایج وارد میدان میشوند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: سنتهای الهی در میدان مقاومت باید به دقت شناخته شود تا جامعه مؤمن بتواند مسیر پیشروی خود را با اطمینان بیشتری طی کند.
وی با تبیین ریشههای قرآنی تقابل حق و باطل اظهار کرد: در منطق قرآن، نزاع اصلی عالم میان دو جریان عبودیت و استکبار شکل گرفته است و همه تحولات تاریخی ذیل این رویارویی قابل تحلیل است.
همه نزاعهای عالم به تقابل بندگی و استکبار بازمیگردد
میرباقری گفت: قرآن کریم از یک ربوبیت و حاکمیت الهی سخن میگوید که در برابر آن دو نوع موضعگیری وجود دارد؛ یکی تسلیم و بندگی و دیگری استکبار و طغیان.
وی افزود: بر همین اساس دو جبهه تاریخی در عالم شکل گرفته است که یک سو جبهه انبیا، اولیای الهی و اهل بندگی قرار دارند و در سوی دیگر جریان استکبار، طاغوت و شیطان صفآرایی کردهاند.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: هر یک از این دو جبهه دارای ساختار، ارزشها، مناسک و سبک زندگی خاص خود هستند و تلاش میکنند دامنه نفوذ خود را در جهان گسترش دهند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی نزاعهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در نهایت به همین تقابل بنیادین میان بندگی خدا و استکبار بازمیگردد و قرآن کریم این حقیقت را با تعابیر گوناگون تبیین کرده است.
میرباقری در پایان با تأکید بر اینکه استقامت در مسیر حق تنها به عرصه نظامی محدود نمیشود، اظهار کرد: مقاومت از ایستادگی در برابر طرحهای دشمن آغاز میشود و در صورت تداوم، ممکن است به مراحل سختتر از جمله رویارویی مستقیم نیز برسد اما اصل ماجرا پایداری در مسیر الهی و همراهی با جبهه حق است.
نظر شما