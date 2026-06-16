به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه سهشنبه در سومین نشست شورای آموزش و پرورش آسیبهای ناشی از آموزش غیرحضوری در سالهای اخیر را یک چالش جدی دانست و اعلام کرد: پویش «مهر» که با هدف توانمندسازی مجدد دانشآموزان طراحی شده، میتواند نقش مؤثری در ترمیم سطح علمی آنان ایفا کند.
وی از اقدامات مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مسیر قدردانی کرد و تأکید نمود که توسعه واقعی استان و کشور، نه از ساختمانهای مدرن، بلکه از کیفیت کلاسهای درس و توانمندی معلمان شکل میگیرد.
استاندار مازندران همچنین به تجهیز بیش از ۱۰۰ مدرسه در استان اشاره کرد و خواستار تداوم این روند در هر دو بُعد سختافزاری و نرمافزاری شد.
وی مدیران مدارس را رکن اصلی این تحول خواند و بر لزوم انتخاب مدیران کارآمد و تأمین امکانات روزآمد برای دانشآموزان تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری میان دستگاههای اجرایی و مردم، شاهد پرورش نخبگانی باشیم که بتوانند گرهگشای مشکلات ملی و استانی باشند.
یونسی رستمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع ناترازی انرژی، از مدیران و شهروندان خواست با نگاه ویژه به مصرف بهینه گاز، برق و آب، به کاهش جدی مصرف کمک کنند.
وی این اقدام را نه فقط یک توصیه، بلکه یک ضرورت ملی و استانی عنوان کرد.
عقد قرارداد با ۱۴ بیمارستان
در ادامه این نشست، فریدون کلبادینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، از انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با ۱۴ بیمارستان دولتی برای فرهنگیان استان خبر داد و گفت: این توافقنامهها با هدف کاهش دغدغههای درمانی همکاران فرهنگی و افزایش رضایت شغلی آنان منعقد شده است.
به گفته وی، بر اساس دستور استاندار، مذاکرات برای الحاق سایر بیمارستانهای دولتی به این چتر حمایتی نیز در جریان است تا پوشش بیمهای کاملتری فراهم شود.
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