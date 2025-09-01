به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسیرستمی در جلسه بررسی روند احداث نیروگاههای جدید در نکا، محمودآباد و نوشهر، از شروع فاز اجرایی این سه پروژه ملی خبر داد و اعلام کرد سرمایهگذاری کلان بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان برای آنها اختصاص یافته است.
وی با اشاره به مشکلات فنی و چالشهای زیستمحیطی موجود در مسیر احداث این نیروگاهها گفت: با تلاش شبانهروزی تیمهای فنی و همکاری مسئولان محلی، مشکلات مطالعاتی و اجرایی حل شده و زمینهای مناسب برای اجرای پروژهها مشخص شدهاند و در برخی موارد، زمینهایی که بین نیروگاههای قدیمی و جدید بدون استفاده مانده بودند، با هماهنگی و تدبیر به نفع پروژه ساماندهی شدهاند.
استاندار مازندران تأکید کرد: سرعت اجرای پروژهها اهمیت فراوانی دارد و برای تحقق این هدف، میلگردهای مورد نیاز از طبس تأمین و آماده حمل به سایتها شدهاند.
وی همچنین افزود طراحی نیروگاهها به نحوی است که کمترین مصرف منابع آبی را داشته باشند و با توجه به شرایط اقلیمی، بهرهوری آب بهینه خواهد بود.
یونسیرستمی خبر داد: کلنگزنی فاز دوم نیروگاه نکا در هفته دولت انجام شد و پروژه نیروگاه محمودآباد نیز با آمادگی کامل در مراحل اجرا قرار دارد، همچنین نیروگاه نوشهر پس از ابلاغ رسمی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
استاندار با قدردانی از زحمات مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه انرژی، این پروژهها را نمادی از همدلی، سرعت عمل و افتخار ملی دانست و گفت: با اجرای این طرحها، مازندران نهتنها به سمت خودکفایی در حوزه انرژی حرکت میکند بلکه به الگویی برای توسعه متوازن در کشور تبدیل خواهد شد.
