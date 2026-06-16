https://mehrnews.com/x3cmcX ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ کد مطلب 6862545 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ محرم ۱۴۰۵ در پایتخت وحدت اسلامی زاهدان- شهر زاهدان با آغاز ماه محرم و راه اندازی مواکب و حسینیه ها، حال و هوای حسینی به خود گرفته است. دریافت 14 MB کد مطلب 6862545 کپی شد مطالب مرتبط کهورک برای سومین روز پیاپی گرمترین نقطه ایران شد سیستان و بلوچستان؛ قطب جدید معادن کشور مساجد تراز انقلاب اسلامی نیازمند امامان جماعت توانمند هستند برچسبها ماه محرم و صفر مراسم عزاداری محرم و صفر زاهدان
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