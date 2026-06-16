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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸

پیوند اجتماعات مردمی با عزاداری محرم در زاهدان

پیوند اجتماعات مردمی با عزاداری محرم در زاهدان

زاهدان- مردم شهر زاهدان با حضور پرشور در اجتماعات شبانه، برای امام حسین (ع) نیز عزاداری کردند.

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کد مطلب 6862597

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