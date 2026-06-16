https://mehrnews.com/x3cmf2 ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6862597 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ پیوند اجتماعات مردمی با عزاداری محرم در زاهدان زاهدان- مردم شهر زاهدان با حضور پرشور در اجتماعات شبانه، برای امام حسین (ع) نیز عزاداری کردند. دریافت 39 MB کد مطلب 6862597 کپی شد مطالب مرتبط محرم ۱۴۰۵ در پایتخت وحدت اسلامی کهورک برای سومین روز پیاپی گرمترین نقطه ایران شد سیستان و بلوچستان؛ قطب جدید معادن کشور برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی ماه محرم و صفر
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