محرم میدان تبیین استقامت و وحدت امت اسلامی در برابر جریان ظلم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان عصر سه شنبه در سخنرانی حرم مطهر در شبستان امام خمینی (ره) با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم الحرام اظهار کرد: محرم تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه خدای متعال با واقعه کربلا همه فضائل دین مبین اسلام را در معرض ظهور قرار داده است و این حادثه عظیم در عین داشتن مصیبتی بی‌نظیر حامل درس‌های عمیق برای امت اسلامی در طول تاریخ است.



کربلا معیار استقامت در برابر ظلم



وی با اشاره به فرمایش امام حسین علیه السلام که فرمودند مَثَلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَ یَزِیدَ افزود: کربلا صحنه تقابل دو جریان تسلیم و استقامت است و آنچه یزید زمان از جبهه حق طلب می‌کرد، پذیرش ذلت و تسلیم بود در حالی که دعوت امام حسین علیه السلام بر پایه ایستادگی در برابر ظلم و حفظ عزت امت اسلامی شکل گرفت.



این سخنران حرم مطهر بیان کرد: واقعه کربلا محدود به یک مقطع تاریخی نیست بلکه در هر زمان و هر جامعه‌ای تکرار می‌شود و وظیفه امت اسلامی مقابله با جریان ظلم و حفظ روحیه مقاومت و استقامت در مسیر حق است.



شهادت حیات جاودانه در نگاه قرآن



حجت الاسلام پناهیان با استناد به آیه شریفه لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ اظهار کرد: فرهنگ قرآن کریم شهادت را پایان حیات نمی‌داند بلکه آن را آغاز حیات حقیقی معرفی می‌کند و بر همین اساس امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا زنده و حاضر در حیات معنوی عالم هستند.



وی افزود: بر اساس روایات و معارف دینی امام شهید در آستانه واقعه کربلا از آگاهی نسبت به سرنوشت خود سخن گفته‌اند و این نشان از مقام والای معرفتی و اتصال کامل به حقیقت الهی دارد.



کوفه و آزمون بزرگ وفاداری



سخنران حرم مطهر با اشاره به نامه امام حسین علیه السلام به کوفیان تصریح کرد: کوفه در آن زمان مرکز توجه و امید برای قیام بود، اما این رخداد تاریخی به یک آزمون بزرگ برای امت اسلامی تبدیل شد و نشان داد که صرف اجتماع ظاهری بدون وفاداری و بصیرت نمی‌تواند زمینه تحقق حق را فراهم کند



وی ادامه داد: امروز نیز وحدت و انسجام ملت‌ها یک نعمت الهی و سرمایه‌ای راهبردی است که باید با دقت و هوشیاری از آن صیانت شود تا گرفتار تجربه‌های تلخ تاریخی نشوند.



توصیه‌های راهبردی در برابر جنگ ترکیبی



حجت الاسلام پناهیان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در ۱۴ خرداد گفت: در این پیام پنج محور اساسی شامل استقامت، روشن‌بینی، اعتماد وحدت و انسجام و پرهیز از همصدایی با دشمن به عنوان نقشه راه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن مورد تأکید قرار گرفته است



وی افزود: این مؤلفه‌ها در حقیقت چارچوبی برای حفظ هویت دینی و اجتماعی جامعه اسلامی در شرایط پیچیده امروز محسوب می‌شود و نقش تعیین کننده‌ای در عبور از تهدیدهای نرم و سخت دارد



مسلم بن عقیل و عبرت تاریخی کوفه



این سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در ادامه با اشاره به ماجرای حضرت مسلم بن عقیل اظهار کرد: حضرت مسلم با وجود بیعت گسترده مردم کوفه در نهایت به دلیل نبود وفاداری جمعی و تغییر شرایط اجتماعی تنها ماند و این حادثه یکی از مهم‌ترین عبرت‌های تاریخ اسلام به شمار می‌رود



وی بیان کرد: امام حسین علیه السلام پس از دریافت خبر شهادت حضرت مسلم با اندوهی عمیق رو به قبله کردند و با ذکر آیه استرجاع بر عظمت این مصیبت تأکید نمودند



محرم و مسئولیت امت در عصر حاضر



حجت الاسلام پناهیان با اشاره به جایگاه محرم در شرایط امروز گفت: این ایام فرصتی برای بازخوانی مسئولیت امت اسلامی و تقویت روحیه مقاومت در برابر ظلم است و باید از این فرصت برای ارتقای بصیرت دینی و اجتماعی استفاده شود



وی ابراز کرد: امید آن می‌رود که محرم امسال زمینه‌ای برای تقویت همبستگی امت اسلامی و حرکت در مسیر تحقق وعده‌های الهی و زمینه‌سازی ظهور باشد.