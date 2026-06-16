عقب ماندگی مدرسه سازی در آذربایجان غربی جبران شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی،روز سهشنبه در جلسه مدرسهسازی و نهضت توسعه فضاهای آموزشی استان که در استانداری برگزار شد با تاکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها در توسعه زیرساختهای آموزشی، اظهار کرد: باید با یک حرکت نهضتی و جهادی همه دستگاهها برای توسعه فضاهای آموزشی استان پای کار بیایند.
وی افزود: خیران و سرمایهگذاران در این حوزه مشارکت بیشتری داشته باشند و لازم است با تسهیل امور، زمینه حضور و همکاری آنان فراهم شود.
رحمانی با اشاره به عقبماندگی استان در برخی حوزهها، تصریح کرد: برای برخی اقدامات در استان دیر شده و با عقبماندگی مواجه هستیم که نمونه آن در حوزه مدرسهسازی مشهود است؛ بنابراین باید سرعت اجرای اقدامات افزایش یابد.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه خیران مدرسهساز در کشور سرآمد هستند، خاطرنشانکرد: باید همه ظرفیتها را برای جذب و همراهی خیران به کار بگیریم و در نحوه تعامل با آنان تجدیدنظر کنیم تا با آرامش و انگیزه بیشتری وارد میدان شوند.
وی، وضعیت نامناسب سرانههای آموزشی و بهداشتی را از دلایل اصلی عدم توسعه استان دانست و یادآورشد: با رویکردهای معمولی نمیتوان مشکلات مدارس استان را حل کرد و سرعت اقدامات باید متناسب با نیازها باشد؛ در این زمینه کار جهادی ضروری است.
رحمانی با تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: دانشآموزان آیندهسازان کشور هستند و باید مشکلات این بخش در اولویت قرار گیرد همچنین هر جا برای احداث مدرسه نیاز به زمین باشد، باید زمین مورد نیاز تامین و در اختیار قرار گیرد.
مدارس کانکسی آذربایجان غربی ساماندهی شود
در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی گفت: وضعیت مدارس کانکسی دارای بیش از ۱۰ دانشآموز در استان باید بهصورت دقیق شفافسازی شود تا روند ساماندهی و رفع مشکلات این مدارس با سرعت بیشتری دنبال شود.
یاسر رهبردین با اشاره به مدارس سنگی استان افزود: بنیاد علوی ساخت ۱۷ مدرسه با ۱۹ کلاس درس را برعهده دارد و این پروژهها باید تا آغاز سال تحصیلی جدید به اتمام برسند.
معاون امور عمرانی استاندار همچنین بر تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام آموزشی تأکید کرد و گفت: لازم است زمانبندی مشخصی برای تکمیل مدارس نیمهتمام استان اعلام شود.
رهبردین با اشاره به اجرای نهضت عدالت آموزشی، تصریح کرد: از دستگاههای اجرایی درخواست می شود با مشارکت و همراهی بیشتر، در تحقق اهداف این طرح نقشآفرینی کنند.
آذربایجان غربی نیازمند ۸هزار کلاس درس است
همچنین مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانغربی نیز در این جلسه گفت: یکی از سیاستهای دولت اجرای عدالت آموزشی و نهضت مدرسهسازی است و در همین راستا سامانه «ساتع» برای پیگیری اقدامات انجامشده طراحی شده است.
عارف خدرلو با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان افزود: آذربایجانغربی از نظر سرانه فضای آموزشی حدود یک و نیم متر با میانگین کشوری فاصله دارد و برای رسیدن به میانگین کشوری به ۸ هزار کلاس درس و ۹۷۲ مدرسه نیاز است.
وی با اشاره به اینکه از ظرفیت «اینوا» برای جذب خیران مدرسهساز استفاده شود، اظهار کرد: در استان ۲۹۰ پروژه تعریف شده که تاکنون ۹۰ پروژه به بهرهبرداری رسیده و مابقی در حال اجراست همچنین از این تعداد، ۱۷ مدرسه سنگی وجود دارد و ۱۱ مدرسه نیز توسط بنیاد علوی در حال اجراست.
خدرلو یادآورشد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، ۲۵۰ کلاس درس تا مهرماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی تامین زمین را یکی از مشکلات مهم در امر مدرسه سازی عنوان و ادامه داد: در برخی شهرستانها قیمت زمین بالاست و سازمان توانایی خرید زمین مورد نیاز را ندارد.
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