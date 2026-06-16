به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی سه شنبه شب در دومین شب از ماه محرم در مسجد جامع گناوه، با حضور ، عاشقان اهل‌بیت(ع) و سوگواران حسینی در مسجد جامع گناوه با تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) و گرامیداشت یاد شهدا، با تشریح وقایع دوم محرم و ورود کاروان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به سرزمین کربلا، به تبیین جایگاه نهضت عاشورا، فلسفه قیام امام حسین(ع) و عظمت زیارت آن حضرت پرداخت.

امام جمعه گناوه به مناسبت دوم محرم، روز ورود کاروان حسینی به کربلا، اظهار کرد: دوم محرم یادآور روزی است که کاروان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) وارد سرزمینی شد که از سوی خداوند متعال به عنوان محل شهادت آن حضرت و یاران باوفایش مقدر شده بود؛ سرزمینی که پیش از واقعه عاشورا نیز در میان انبیای الهی شناخته‌شده و مورد توجه بوده است.

وی با اشاره به امتناع امام حسین(ع) از بیعت با یزید ،گفت: آن حضرت پس از ترک مدینه و اقامت چندماهه در مکه، در روز هشتم ذی‌الحجه و همزمان با حرکت حجاج به سوی عرفات، مکه را ترک کرد و مسیر خود را به سوی عراق و سرزمین کربلا ادامه داد؛ زیرا به خوبی از سرنوشت خویش و رسالت بزرگی که بر عهده داشت آگاه بود.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه برخی برداشت‌های رایج درباره تبدیل حج امام حسین(ع) به عمره از نظر فقهی دقیق نیست، افزود: امام حسین(ع) در آن زمان در احرام عمره قرار داشت و اساساً وارد اعمال حج نشده بود تا حج خود را نیمه‌تمام رها کند. حرکت آن حضرت از مکه در واقع بخشی از مأموریت الهی ایشان برای حفظ اسلام و احیای ارزش‌های دینی بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایات متعدد درباره عظمت سرزمین کربلا تصریح کرد: بر اساس نقل‌های معتبر تاریخی و روایی، بسیاری از پیامبران الهی از جمله حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی(ع) هنگام عبور از این سرزمین با حوادث و نشانه‌هایی مواجه شدند و از واقعه عظیمی که در آینده در این مکان رخ خواهد داد آگاهی یافتند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی همچنین به روایات مربوط به فضیلت زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) اشاره کرد و گفت: در منابع اسلامی برای زیارت امام حسین(ع) پاداش‌های بزرگی ذکر شده است که بیانگر جایگاه ویژه آن حضرت در پیشگاه خداوند متعال است. این فضیلت‌ها از سر لطف و کرم الهی است و همان‌گونه که خداوند برای برخی عبادات پاداش‌های چندین برابر مقرر کرده، برای زیارت سالار شهیدان نیز اجر و ثواب فراوان قرار داده است.

عاشورا؛ مکتبی انسان‌ساز و جریان دائمی هدایت در طول تاریخ

وی با تأکید بر اینکه امام حسین(ع) محور هدایت و چراغ راه امت اسلامی است، اظهار داشت: اگر امروز نام کربلا و عاشورا در سراسر جهان طنین‌انداز است، به برکت فداکاری و ایثار امام حسین(ع) و یارانش در راه حفظ دین خداست. عاشورا تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه مکتبی انسان‌ساز و جریان دائمی هدایت در طول تاریخ است.

امام جمعه گناوه در ادامه با بیان مصائب اهل‌بیت(ع) هنگام ورود به کربلا، به ویژه حضرت زینب کبری(س)، خاطرنشان کرد: خاندان پیامبر(ص) با عزت و کرامت وارد این سرزمین شدند، اما از همان لحظه ورود، نشانه‌های غربت و مصیبت بزرگ عاشورا آشکار شد و کاروان حسینی آماده ایفای بزرگ‌ترین رسالت الهی در تاریخ شدند.