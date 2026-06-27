امام جمعه گناوه: عالم هستی در سوگ امام حسین (ع) گریست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی شنبه شب در مراسم عزاداری ماه محرم در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس(ع) (مرحوم حاج قاسم) گناوه با اشاره به جایگاه بیبدیل حضرت سیدالشهدا(ع) در نظام آفرینش،با استناد به روایتی از امام صادق(ع) که در کتاب ارزشمند کاملالزیارات نقل شده است، اظهار کرد: امام صادق(ع) میفرمایند آسمان، زمین، خورشید، ماه، کوهها، دریاها و همه مخلوقات الهی تا چهل روز بر مصیبت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گریستند.
وی کتاب «کاملالزیارات» اثر مرحوم ابنقولویه قمی را از معتبرترین منابع حدیثی شیعه دانست و افزود: بخش عمده این کتاب به فضائل، زیارت و جایگاه امام حسین(ع) اختصاص یافته و روایات آن از اعتبار بالایی برخوردار است.
شفا در تربت ، استجابت دعا و استمرار بخش امامت از عنایات ویژه الهی به امام حسین(ع)
امام جمعه گناوه با بیان اینکه خداوند متعال عنایات ویژهای را به حضرت سیدالشهدا(ع) اختصاص داده است، تصریح کرد: استمرار امامت در نسل امام حسین(ع)، قرار گرفتن شفا در تربت مطهر آن حضرت و استجابت دعا در کنار بارگاه نورانی ایشان، از جمله امتیازاتی است که خداوند به هیچیک از پیامبران و اولیای الهی به این شکل عطا نکرده است.
وی ادامه داد: طبق روایات، نه (۹) امام معصوم پس از حضرت سیدالشهدا(ع) از نسل ایشان هستند و این خود نشانه عظمت جایگاه امام حسین(ع) در نزد پروردگار متعال است.
حجتالاسلام رکنی حسینی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره شعور موجودات عالم گفت: قرآن کریم بارها از تسبیح همه موجودات سخن گفته است؛ بنابراین، عالم هستی از نوعی شعور برخوردار است و به همین دلیل در برابر بزرگترین مصیبت تاریخ، یعنی شهادت امام حسین(ع)، واکنش نشان داد و سوگوار شد.
وی با استناد به آیات سوره دخان و دیگر آیات قرآن افزود: همانگونه که خداوند میفرماید آسمان و زمین بر فرعون و یارانش گریه نکردند، مفهوم مخالف این آیه آن است که بر بندگان صالح خدا گریه میکنند و اوج این حقیقت در مصیبت حضرت سیدالشهدا(ع) آشکار شد.
امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیزدهم محرم، شب دفن شهدای کربلا اظهار کرد: بر اساس اعتقادات شیعه، تجهیز و دفن هر امام معصوم بر عهده امام پس از او است و از همین رو، امام سجاد(ع) با عنایت الهی از کوفه به کربلا آمد و پیکر مطهر امام حسین(ع) و شهدای کربلا را به خاک سپرد.
وی با بیان مظلومیت شهدای عاشورا خاطرنشان کرد: پیکرهای مطهر شهدا بدون سر بر زمین مانده بود و امام زینالعابدین(ع) با دستان مبارک خود، بدنهای مطهر را شناسایی و به خاک سپرد و این صحنه از جانسوزترین حوادث تاریخ اسلام است.
حجتالاسلام رکنی حسینی در پایان با ذکر مصائب حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران حضرت به مرثیهخوانی پرداخت و از خداوند متعال خواست به برکت امام حسین(ع)، عزاداران را مشمول رحمت، مغفرت و شفاعت اهلبیت(ع) قرار دهد.
قرائت زیارت عاشورا، مرثیهسرایی، مداحی با حضو عزاداران از دیگر بخش های این آئین معنوی بود.
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