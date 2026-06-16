مخالف ادامه فعالیت معدن بوکسیت در شاهوار هستیم؛ منافع مردم فروشی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردم انقلابی شاهرود در میدان امام خمینی (ره) با اشاره به تعطیلی جلسات علنی مجلس و مطالبه مردم برای تشکیل آن، گفت: کسی کتمان نمی‌کند که جلسات علنی مجلس برگزار نمی‌شود، اما خواست ما نمایندگان، تشکیل مجلس است.

وی یادآور شد: ما در جنگ ۱۲ روزه، علیرغم تهدیدها، جلسات را برگزار می‌کردیم و این وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد، زیرا باید جنبه‌های مختلف کار مجلس از قانونگذاری تا نظارت و … انجام شود.

عضو خانه ملت با بیان اینکه امروز جنبه‌های نظارتی مجلس فعال است، افزود: کمیسیون‌های مختلف استعلام‌ها و کارهای خود را انجام می‌دهند، اما برخی مسائل مستلزم تشکیل جلسات علنی است.

وی همچنین افزود: قانون مجلس می‌گوید جلسات علنی باید در محل بهارستان برگزار شود و این تشخیص نمایندگان نیست؛ شورای‌عالی امنیت ملی تأکید کرده که جلسات تشکیل نشود.

عضو خانه ملت با تأکید بر اینکه مجلس جایی غیر از مکان خود نمی‌تواند جلسه تشکیل دهد، تصریح کرد: جنبه قانونگذاری مجلس در این شرایط تعطیل است، اما جنبه نظارتی به‌صورت پررنگ ادامه دارد و جلسات برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان از شهادت هراس ندارند، گفت: اما فرآیند قانون‌گذاری در کشور مستلزم رعایت پروتکل‌هاست.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس اظهار امیدواری کرد که به‌زودی جلسات تشکیل شود و افزود: اگر ۱۰۰ نماینده به شهادت برسند، فرایند قانونگذاری مختل می‌شود؛ لذا دو ماه تعطیلی، بهتر از دو سال مجلس نداشتن است.

عجم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات، تأکید کرد: در مذاکرات باید گام به گام پیش رفت؛ اگر شرط اول از سوی طرف مقابل اجرایی نشد، سراغ گام دوم نخواهیم رفت.

وی همچنین تاکید کرد: مشکلی که در برجام پیش آمد نباید دوباره تکرار شود، چرا که در برجام، دیپلمات‌های ما تضمین اجرا را با امضا معرفی کردند، اما امروز تضمین اجرای شروط در مشت ماست.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی به اعتراضات مردم شاهرود در خصوص خبر بازگشایی معدن بوکسیت تاش در کوهستان آبساز و حیات بخش شاهوار در حین سخنرانی خود نیز اشاره کرد و گفت: در جلسات شورای عالی معدن و وزارت صمت، مخالفت خود را صریحاً با ادامه فعالیت معدن در شاهوار اعلام کرده‌ایم و همچنان مخالف هستیم و پیگیری می‌کنیم.

عجم با تاکید بر اینکه مردم از ابعاد این موضوع آگاه هستند؛ افزود: ما منفعت مردم را با منافعی که برخی به آن فکر می‌کنند، عوض نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه برخی افراد مشخص نیست چرا میخواهند این ماجرا را به اجتماع وارد کنند، در حالی که این موضوع برای ما حساسیت بالایی دارد، تأکید کرد: ما به مسئولان اعلام کردیم که این معدن چه میزان ارزش دارد؛ گفتند ۴۰ همت، اما ما اعلام داشتیم که اگر ۴۰۰ همت هم بیارزد، ارزش مردم ما بسیار بالاتر از آن است.

گفتنی است مردم شاهرود شبهای متمادی در اجتماعات اقتدار انقلابی خود، نام شاهوار را فریاد زده و خواستار ورود مسئولان به مقوله حفاظت از این کوهستان آبساز و حیات‌بخش شده‌اند و امشب نیز این مطالبه برای چندمین بار از نماینده شاهرود و میامی پیگیری شد.